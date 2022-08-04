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Война — это тонкость и наука. История Героя Украины Кирилла Вереса о работе на передовой и амбициозных планах

Елена Яковлева, редактор сайта 04 августа 2022, 22:00
Історія Кирила Вереса - майора ЗСУ та Героя України

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