Война — это тонкость и наука. История Героя Украины Кирилла Вереса о работе на передовой и амбициозных планах

За его плечами десятки успешных операций на Донбассе, а подразделение, которым он руководит, стало ночным ужасом российских оккупантов.

В свои 33 года майор ВСУ Кирилл Верес имеет все возможные государственные награды, в том числе звание Героя Украины с вручением Золотой звезды, и является первым полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого.

Командир легендарного К2 подразделения 54-й ОМБР рассказал, почему он воюет и чего ожидает после победы.

Моя работа — защищать страну

Последние восемь лет Кирилл фактически жил на передовой. В 2014 году он поехал на Восток, чтобы выполнить свой гражданский долг.

Признается, сначала был уверен, что АТО скоро закончится победой Украины. Однако война затянулась, а мужчина не смог покинуть своих товарищей.

Это моя работа — защищать страну. Я ведь — военный Вооруженных сил Украины по контракту, — говорит армиец.

За это время он пережил два ранения: одно в голову, а другое — в ногу. Но это не остановило мужчину, а лишь дало мотивацию продолжать бороться против российских оккупантов.

С начала войны его подразделение наводит ужас на россиян. К2 удалось уничтожить 65 единиц бронетехники противника, из которых 37 танков, 4 БТР и остальные — БМП (боевые машины пехоты).

Зачем мы боремся

В настоящее время военные защищают Марьинку в Донецкой области, которую уже давно атакуют несколько вражеских батальонов. Но город держится благодаря бесстрашным украинским героям.

Война — это тонкость и наука. Побеждать нужно красиво, и нужно прилагать усилия. Я очень уважаю противника. Я его давно знаю. Мы воевали с этим подразделением еще в 2016–2019 годах, — делится Кирилл.

Интенсивность боев на Востоке сейчас настолько велика, что мужчине приходится вести личный дневник, чтоб не забывать события. Но никакого страха у армейца нет, потому что он точно знает, за что борется.

— Мы зачем боремся? Основная суть военного человека — защищать страну и не допустить, чтобы на всей территории знали, что такое война.

Но забывать о ней полностью тоже нельзя, потому что если здесь нас не будет, то вы вспомните о войне очень скоро, — рассказывает Кирилл.

По его мнению, война — это, конечно, очень плохо. Но в ней есть один большой плюс — возможность рождения нового патриотического общества. Наши дети будут точно лучше нас, ведь они с детства знают цену свободе.

У нас только два пути — либо страна будет кормить свою армию, либо она будет кормить другую. Но будет кормить кого-то так или иначе. Пусть думает, кто для нее важнее, — отмечает военный.

Амбициозная мечта

Кирилл знает, что для него конец войны не будет окончанием военной карьеры. Ведь у него есть еще одна амбициозная мечта.

После окончания войны у меня есть еще одно военное дело, которое я должен сделать — элитное подразделение. Чтобы когда я ушел на пенсию или в отпуск, я был уверен в этом подразделении на 100%.

Украинская армия с каждым днем ​​совершенствуется и не будет останавливаться даже после победы над русской ордой. И это все благодаря таким смелым защитникам, как Кирилл, которые посвящают себя обороне своей земли.

Выполнив свой долг, военный хочет вернуться в родные края и отстроить свой дом. А пока он вместе с товарищами продолжает достойно нести службу на передовой.

В рядах украинской армии можно встретить представителей всех профессий. Они одинаково качественно и преданно выполняют боевые задания и защищают мирную жизнь в тылу.

История ушедшего на фронт преподавателя военной кафедры доказывает, что украинцы не боятся менять уютные кабинеты на сырые окопы.

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