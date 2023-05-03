Когда семья вместе, то результат — вопрос времени! Как сестры-военные защищают Украину

Несмотря на разное прошлое, все мы боремся за одинаково счастливое будущее. На войне нет пола, но остаются родные связи.

— Как бы там ни было, вместе можно преодолеть все. Когда семья становится вместе что-то делать, то результат — только дело времени, — уверены сестры-военные 21 бригады терробороны Кировоградской области.

О сестрах Людмиле и Ольге в армии мы сегодня будем рассказывать тебе. Их историю опубликовало Региональное управление Сил территориальной обороны Юга ВС Украины.

Пошли в армию обе

24 февраля изменило жизнь женщин навсегда. Старшая из сестер Людмила пошла в ряды ВСУ в сентябре 2022 года: не смогла усидеть дома, когда ее родные уже воевали.

— У меня двое сыновей, они служат в украинском войске. Пока я была дома, мне трудно было понять их. Их повадки, образ жизни и мотивация были мне непонятны, а еще и боевые действия. Мое материнское сердце постоянно было не на месте.

И, конечно, моя маленькая родная сестричка тоже в армии. Именно эти факторы влияли на меня, когда я принимала решение служить, — делится Людмила.

У Людмилы есть медицинское образование и до пенсии она работала по специальности. Когда шла в армию, сразу знала, что хочет на должность фельдшера медицинской группы.

Я считаю, что спасение наших воинов — самая главная моя миссия. Я делаю и буду делать все возможное, чтобы каждый раненый остался жив и как можно быстрее выздоровел, — говорит женщина.

А вот Ольга до начала войны вообще не имела отношения к военной или медицинской сфере. По образованию она — юрист, а до начала полномасштабного вторжения работала адвокатом. Вместе с младшим сыном она защищает родную страну.

У меня не было никаких сомнений. На следующий день после начала полномасштабного вторжения я направилась в центр комплектования. Это моя обязанность как украинки и как матери, — говорит Ольга.

Женщина работает в юридической сфере. Оказывает помощь военным в правовых вопросах.

— Таких вопросов, к слову, возникает немало. А качественное объяснение того или иного аспекта дает воину покой и уверенность, — убеждает она.

Теперь дочерей и внуков дома ждет мать Людмилы и Ольги.

Мы победим, Украина победит, ведь мы все вместе боремся за нашу свободу и независимость — уверены сестры-военные.

На войне есть даже место любви! Историю супругов, которые уже больше года спасают жизнь военных, читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!