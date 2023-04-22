На войне есть место для любви! Супруги уже больше года вместе спасают жизни военных

Война их познакомила еще в 2017 году. Затем были несколько лет жизни в гражданском браке. За несколько месяцев до полномасштабного вторжения Павел и Анна успели расписаться, а 24 февраля снова отправились на передовую. Супруги-медики уже больше года спасают жизни украинских воинов на передовой.

История любви на войне

Она каждый день спасает украинских военных. А он делает все возможное, чтобы поскорее вывезти раненых из-под вражеских обстрелов. Павел и Анна познакомились на войне еще в 2017 году.

— Я был прикомандирован в другое подразделение водителем эвакуационной машины. Привозил своей будущей жене раненых, больных. И так познакомились, разговорились, — вспоминает военнослужащий ВСУ Павел.

Сыграть большую свадьбу паре не удалось. В конце 2021 года расписались, а затем случилось полномасштабное вторжение.

Когда началась полномасштабная война, Павел сказал жене, чтобы оставалась дома, чтобы он не волновался. Анна решила, что поедет, догонит Павла следующим автобусом.

Теперь Павел и Анна вместе выходят на дежурство. Бок о бок спасают раненых из самых горячих точек восточного фронта.

Прекрасно понимаем, что есть смерти, это тяжело! И мне хорошо, что он есть, потому что я могу ему выговориться, поплакать, позлиться на эту ситуацию. Он мой психолог, — рассказывает медик Анна.

Есть ли на войне место для любви

Павел говорит, что вместе они поддерживают друг друга. Но с другой стороны — это постоянная опасность, приходится все время волноваться. Рассказывают, что жизнь изменилась после начала войны. Стали ценить обычные моменты.

Вместе супруги приближают и долгожданную победу. Ведь планы на мирную жизнь — грандиозные.

Вернуться полностью: и физически, и морально, и духовно к гражданской жизни. И рожать детей! Я хочу большую семью. Чтобы наше продолжение было, — делится планами Анна.

— На войне место для любви есть, конечно! Если бы не любовь на войне…

Вся война ради любви: любви к нашим детям, близким, родным и к родной Украине, — говорит Павел.

А вот к гражданским профессиям вернуться морально уже не смогут. До войны Анна работала в перинатальном центре. Свое будущее видит тоже в помощи людям, правда, в карете скорой помощи.

Павел тоже планирует спасать других, но уже в составе ГСЧС. Но это позже. А пока экипаж медицинской эвакуации отправляется на новое дежурство спасать жизни украинских защитников.

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