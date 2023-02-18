Познакомились в подвале, когда скрывались от бомбежек — невероятная история любви мариупольцев

Они познакомились в одном из мариупольских подвалов, когда прятались от бомбардировок. Любовь начала зарождаться незаметно, хотя о романтике во время войны речь не шла.

А потом им пришлось расстаться, чтобы в конце концов разыскать друг друга, жениться и, не смотря ни на что, быть снова счастливыми.

Это удивительная история любви Нины и Александра, которым удалось выжить во время осады Мариуполя и спастись.

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Я потеряла все. Осталась только моя душа

Я потеряла все, моя квартира сгорела. В Мариуполе у меня осталась только моя душа, потому что возвращаться мне некуда.

Но я отпустила свою жизнь до войны, и теперь пытаюсь начать новую и быть счастливой, — говорит Нина Ткачук.

Жизнь перевернулась с ног на голову, рассказывает женщина. До войны она была успешной женщиной и матерью. Работала и воспитывала детей. Но 24 февраля все кардинально изменилось.

Нина никогда и подумать не могла, что ей придется пережить такой ад. Уже во второй день полномасштабного вторжения она с детьми поселилась в укрытии.

Город был под плотными бомбардировками россиян. В подвале местного молодежного центра пряталось около сотни мариупольцев, среди которых было и 20 детей.

Было очень страшно, когда на город неподалеку от нас падали бомбы, стены содрогались, и это было очень жутко, ведь в один миг мы все могли погибнуть.

Больше всего мы боялись самолетов, потому что если они летели, мы понимали, что сейчас они сбросят бомбу. Куда она попадет — никто не знал, — вспоминает Нина.

Кулинар по специальности, она принялась готовить на всех еду. В укрытие каждый принес то, что имел дома. Готовила на улице, на огне, часто под обстрелами.

Тогда и познакомилась с Александром, который взялся ей помогать — разжигал костер, носил воду. И изо дня в день они все больше чувствовали, что стали нравиться друг другу, хотя до этого никогда в жизни не виделись.

Я почувствовал, что нравлюсь Нине, и она мне тоже очень понравилась. Хотя в тот момент была такая ситуация, что было не до романтических отношений. Главной задачей было выжить, — признается Александр.

Обстрелы Мариуполя усиливались, поэтому женщина решила выбираться из города. Ее квартира сгорела, автомобиля не было, как уехать из города — не знала. Однако впоследствии Нина нашла автомобиль, и вместе еще с двумя семьями решила уезжать.

Александр остался, ведь на другой стороне города жила его мама, которую он не решился оставить. Когда мужчина и женщина расставались, то больше всего боялись больше никогда друг друга не увидеть.

Саша спросил, есть ли у меня деньги, а я в то время вообще об этом не подумала. И он отдал мне свое золотое кольцо — единственное, что у него было ценного, мол, пригодится.

Я же ему дала свою любимую игрушку — маленького медвежонка. И сказала, что обязательно его найду. Я не хотела его там оставлять, но не могла с этим ничего поделать. В тот момент мы поняли, что влюбились, — делится эмоциями Нина.

Когда я ее обнял — это было самое лучшее, что случилось со мной

Через пять дней из Мариуполя стал выбираться и Александр. В их укрытие попал вражеский снаряд и все сгорело. Покидать охваченный оккупантами город решались около часа.

Ведь обстрелы не прекращались, автомобиля не было. Так что решили идти пешком. Мужчина вместе с другими мариупольцами преодолели более 20 км пешком, пока не выбрались из города.

Тогда Александр начал искать Нину и наконец нашел в местном приюте для беженцев в Бердянске.

Когда я ее увидел и обнял, это было самое лучшее, что случилось со мной за последние несколько дней. Не хотел ее отпускать, — говорит Александр.

Впоследствии пара переехала в Ровно. Там Александр сделал предложение Нине. Женщина согласилась стать его женой, и они зарегистрировали брак. Но свадьбу не делали, говорят, было не до этого.

Однако, узнав их историю любви, местные жители решили им устроить праздник по древним полесским обычаям, чтобы он запомнился на всю жизнь.

Молодоженов одели в традиционный для Полесья свадебный наряд, который носили 100 лет назад. Для Нины это первое свадебное платье. Тканые льняные вышитые рубашки, вместо фаты — веночек.

Удалось даже восстановить полный обряд от сватовства к угощению караваем и традиционным танцам. На такой свадьбе Нина и Александр, являвшиеся главными героями праздника, побывали впервые.

Говорят, эмоции сложно передать словами. Украинские традиции очаровывают. Теперь больше всего молодожены мечтают о победе. Они понимают, что вернуться в Мариуполь — пока невыполнимая мечта, поэтому будут налаживать жизнь в Ровно.

В тот момент, когда мы расстались и искали друг друга, мы поняли, что сейчас нужно ценить каждый миг, наслаждаться тем, что имеем, любить и уважать друг друга, пока это возможно. Потому что никто не знает, что будет завтра, — говорит Нина.

Девушка до сих пор себя корит, что мало говорила слов любви ему. Каждый день сотни раз, но теперь, кажется, этого все равно мало.

История трагической любви, запечатлевшейся в дневнике, не оставит никого равнодушным.

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