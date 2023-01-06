Ты — весь мой мир, который сегодня закрыли в гробу: ему навсегда 27 лет, а ей остается дневник памяти любви

Девушка до сих пор себя корит, что мало говорила ему слов любви. Каждый день сотни раз, но теперь, кажется, этого все равно мало. Он смеялся и иногда возмущался таким потоком любви, но ощущение, что она сделала недостаточно, все равно осталось.

Я до сих пор не хочу и не могу верить, что моя любовь к тебе не сработала магическим щитом, — написала Наталья Гаврилюк в день, когда узнала о смерти любимого.

Это было 20 марта, день рождения Евгения Петраша. Девушка больше всего не хотела верить в это известие. Тело долго не могли найти, ведь тогда Ворзель еще был в оккупации.

Наталья надеялась, что ее любимый каким-то образом уцелел, впоследствии выберется на подконтрольную территорию, прочтет ее слова и спросит в шутку, не глупышка ли она.

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Но уже в апреле родители парня смогли добраться до населенного пункта и забрать сына. Призрачные мечты Натальи растаяли в словах письма на похоронах любимого.

Я тобой горжусь и благодарна за все. Но для меня ты больше, чем Юджин, ты — весь мой мир, который сегодня закрыли в гробу.

Как теперь пишет сама девушка в своем дневнике в соцсетях, решила рассказывать о любимом, чтобы не сойти с ума от стресса. Она ведь любила его, кажется, всю свою жизнь или даже немного больше.

Пара была вместе целых семь лет. Наталья хотела верить, что это, как в сказках, магическая дата. Но после того, как Евгения не стало, верить во что-либо подобное стало практически невозможно. Лишь тлеет надежда, что он отправляет ей какие-то послания, как тогда, когда девушка попросила любимого на его могиле дать хоть какой-то знак. Но прибежала только белочка.

Наталья, сохраняя чувство юмора, которое так любил ее Евгений, написала, что в следующий раз просит его быть немного конкретнее.

Однако порой он не был таким решительным, как хотелось бы самой Наталье. Как тогда, когда они познакомились в общежитии. Понравились друг другу с первого взгляда, но все никак не могли найти в себе силы сделать первый шаг. В конце концов соединить два застенчивых сердца пришлось подруге девушки.

Вся история любви началась в переписке. Впоследствии пришлось и сохранять любовь в печатных буквах, когда молодой человек пошел добровольцем защищать Украину в 2015 году. Стал в ряды Азова, долгое время жил в Мариуполе.

Но ни один километр между сердцем несокрушимости нашей страны и столицей не смог разъединить их. Не смогла поставить точку в истории любви и гибель молодого человека, когда он вернулся к обороне независимости родной земли после начала полномасштабного вторжения.

Я рада хотя бы потому, что в последний вечер вместе не залипала в TikTok как обычно, а мы заснули в объятиях.

В последний раз Наталья видела Евгения, когда он переобулся в военные сапоги прямо в машине, поцеловал любимую и побежал навстречу судьбе. Он отдал свою жизнь за нее — за свою любимую, а также за Украину и каждого ее гражданина.

Девушка же бережет как самое дорогое в мире память о своем герое и продолжает писать свой дневник, чтобы сердце их любви и дальше билось каждой буквой, каждым словом, каждым предложением на бумаге жизни.

Описать все свои чувства к Жене и то, каким невероятным человеком он был, я могу только таким образом, когда это оставляет след, касается сердца.

К сожалению, историй трагической любви, которая теперь навсегда остается только историей, уже немало. Своими деталями они затрагивают каждое неравнодушное сердце. Читай историю вечной любви под номером 7793, разрушенной снарядом под Бахмутом.

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