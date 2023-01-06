Рассказы

Ты — весь мой мир, который сегодня закрыли в гробу: ему навсегда 27 лет, а ей остается дневник памяти любви

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 января 2023, 19:00
Історія трагічного кохання
Фото: Instagram

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