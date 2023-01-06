Розповіді

Ти — весь мій світ, який сьогодні закрили у труні: йому назавжди 27 років, а їй на згадку — щоденник пам’яті кохання

Даніела Долотова, редакторка сайту 06 Січня 2023, 19:00
Історія трагічного кохання
Фото: Instagram

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Ти — весь мій світ, який сьогодні закрили у труні: йому назавжди 27 років, а їй на згадку — щоденник пам’яті кохання
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