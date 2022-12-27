Розповіді

Між небом і землею — історія вічного кохання під номером 7793, яке зруйнував снаряд під Бахмутом

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Грудня 2022, 21:00
Історія вічного кохання під номером 7793
Фото: Facebook

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