Розповіді

Мати та кохана не здаються! Історія морського піхотинця, якого рідні намагаються знайти та визволити з полону

Даніела Долотова, редакторка сайту 27 Листопада 2022, 21:30
Денис Харченко

Більше новин
Перша медична допомога при опіках окропом
Що робити та куди бігти: якою має бути перша допомога при опіку окропом
Що таке деперсоналізація та дереалізація
Живу, ніби уві сні. Пояснюємо, що таке деперсоналізація та дереалізація
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Різдвяний піст 2022: коли починається і скільки триватиме
Усе про Різдвяний піст: що це, коли починається і що можна їсти
Дивитись більше

Матеріали по темі

Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Як працювати без електроенергії - лайфхаки українців
Відсутність електрики — не завада продуктивності: лайфхаки українців, як працювати без світла
Військовий експерт про проблемний Південь
Знищення Чорноморського флоту — це питання часу: військовий експерт про проблемний Південь для російського вторгнення
Блекаут в Україні
Запасайтесь продуктами, чекаємо нових ударів! Арахамія попередив українців

Відео
0:16:48
Військовий експерт про проблемний Південь

Знищення Чорноморського флоту — це питання часу: військовий експерт про проблемний Південь для російського вторгнення
0:00:21
Блекаут в Україні
Запасайтесь продуктами, чекаємо нових ударів! Арахамія попередив українців
Північна Салтівка: як відновлюють зруйнований район Харкова
Північна Салтівка повертається до життя — як відновлюють зруйновані райони Харкова
0:06:17
Воєнні злочини росіян: як та навіщо збирають докази
Воєнні злочини Росії: які бувають, як фіксують, хто дає свідчення та для чого
0:03:52
картини Марії Примаченко
Мистецтво вічне! Як картини Марії Примаченко прикрасили дизайнерський український одяг
0:04:32
Яка ситуація на Харківщині 27 листопада — як живуть військові на кордоні
Села, яких вже немає, та покинуті позиції росіян — репортаж з прикордоння Харківщини
Дефіцит палива в Україні: чи буде через використання генераторів
Чи чекати дефіциту палива через використання генераторів? Пояснення Мінекономіки
0:03:07
Бізнес допомагає
Український бізнес тримає фронт: кому та яку гуманітарну допомогу надають
0:01:43
Сергій Мороз
Співатиму для ЗСУ, поки не закінчиться війна: як восьмирічний хлопчик назбирав на авто для захисників
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 27 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Боєць Вано
Читати далі
Випив кави, збив ворожий літак, повернувся і ліг спати: боєць Вано розкрив слабкі сторони російських пілотів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь