Между небом и землей — история вечной любви под номером 7793, разрушенной снарядом под Бахмутом

“Мы — маленькая семья”, — повторяла себе Алла Карпенко, будто мантру, когда санитары в морге спросили, кем она была Евгению Базилевскому.

Ее эмоциональная фотография заставила забыть о словах миллионы украинцев. Она держит своего 27-летнего любимого за холодную руку, на которой прикреплена надпись 7793.

Я буду вечно держать тебя за руку, мой Герой. И даже если ты уже не с нами. Я ведь обещала.

Его душа уже покинула изувеченное тело, но любовь осталась навсегда. По крайней мере, ее все еще чувствует Алла, которая после смерти любимого начала вести свой дневник.

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13 декабря она написала ему, что очень хочет обнять. Он ответил, что перед этим должен принять душ. Последнее сообщение от Аллы Евгений уже не увидел.

Я написала, что люблю тебя даже вонючим и немытым. Таким тебя и сегодня увижу — окровавленным, грязным и изувеченным. Но я тебя и так люблю.

А на следующий день Алле сообщили, что ее возлюбленный погиб. Командир роты видел, как обломки снаряда пронзили его тело.

Прилетело как раз в голову, пробило легкое и раздробило ногу. Евгения еще некоторое время пытались реанимировать, но все было тщетно.

Как ты и говорил, пули тебя не любят. Зато осколки и мины тебя преследуют.

Алла до последнего не хотела верить, но все же 17 декабря ей пришлось ехать на опознание в морг. Тогда и появилось фото с номером 7793.

Но девушку больше волновало, чтобы практически последнее желание Евгения было исполнено, поэтому попросила санитаров привести его в порядок — помыть, забальзамировать и переодеть в новое.

Потому что другие, кроме собратьев, не имеют права видеть столь уязвимым. И таким красивим повезу тебя в твой родной Киев, к родным.

Когда Алла забирала вещи парня, то они уже обладали характерным запахом морга. Только жетон напоминал миру, что когда-то он принадлежал живому человеку.

На нем остались кровь и много грязи из бахмутских путей, по которым в последние свои дни ходил Евгений и так ревностно защищал, кажется, всю свою жизнь.

Жетон я заберу себе в память о тебе. И буду с гордостью его носить, чтобы он (как и ты) меня охранял.

Стоял на обороне своей страны Евгений еще с 2015 года, служил в 79 отдельной десантно-штурмовой бригаде. Однако для своей Аллы находил в себе ту сторону, которую никому не показывал. Ту особую нежность, которая, как признается девушка, должно быть, и заставила ее влюбиться.

Она очень хотела на встречу с ним накрасить губы красной помадой. Даже сделала небольшую открытку с поцелуями, планировала ее положить в новогоднее письмо, но вышло иначе.

Теперь положу в могилу перед кремацией. Думаю, ему понравится.

Алла вспоминает, как они любили друг другу на праздники делать необычные подарки. Вот в этом году, пишет девушка, на Николайчика от Евгения свидетельство о смерти, а на Новый год — прах.

На прощание она накрасила губы красным, как он любил. А ей напоследок его собратья подарили маруновый берет со знаком десантно-штурмовых войск и два флага — красно-черный и сине-желтый.

Хотя я не была для тебя женой. Просто любила больше жизни.

И в один момент из “девушки, которая ждет” превратилась в “девушку, которая никогда не дождется”.

Он искренне улыбается всем фото в соцсетях. Анастасия уверенно подписывает свои, что знает — он так же влюбленно смотрит на нее и оберегает, хоть и уже в составе Небесного полка. Читай трагическую историю любви и войны Александра Махова и Анастасии Блищик.

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