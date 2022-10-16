Навсегда помолвлены: трагическая история любви и войны Александра Махова и Анастасии Блищик

Он искренне улыбается со всех фото в соцсетях. Анастасия уверенно подписывает свои, что знает — он так же влюбленно смотрит на нее и оберегает, хоть и уже в составе Небесного полка.

Именно так в сети стали называть украинских защитников, погибших, обороняя нашу страну. Александр Махов присоединился к их числу 4 мая, когда обломок пробил его легкое.

Он еще пытался говорить, когда к нему подбежал медик. Пока один оказывал помощь раненому, другой все просил только дать ему позвонить по телефону любимой, чтобы сказать, что любит ее. Бой за эту жизнь длился полторы минуты. Но бойца спасти не удалось.

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Позже Анастасия сердцем почувствовала то самое место, где не стало ее Александра. В разбитом Довгеньком ее взгляд упал на остатки одного дома, сердце знало — это произошло там. Она еще искала на этом месте хотя бы какую-нибудь вещь, которая могла бы подтвердить ее догадки, но ее не было.

Поэтому просто посидела, поговорила с ним, в очередной раз рассказала, как сильно его люблю…

Это была настоящая любовь. Такая, которая, кажется, существует только на страницах книг. Первый взгляд в киевском офисе одного из украинских телеканалов как током пронизывал насквозь.

Первое время Александр и Анастасия общались только по работе, но 24 августа 2020 мужчина решился на то, что хотел уже давно сделать.

Опытному военкору и военнослужащему было сложно подойти и поцеловать молодую журналистку в щеку. Он это сделал, когда участвовал в марше ко Дню независимости, а она вела прямую трансляцию с мероприятия.

С тех пор, как говорят в романтических фильмах, они не расставались. Сразу начали вместе жить и удивлялись, как может быть настолько комфортно вдвоем, что даже ничего не раздражает друг в друге.

Это просто была любовь. Рада, что познала ее. Больно, что все так оборвалось.

На время начала полномасштабного вторжения Александр был на Донбассе как военный корреспондент. Он давно понимал, что скоро начнется, поэтому имел все вещи наготове и готовил любимую — как начнется масштабное наступление врага, он вернется на службу.

24 февраля мужчина позвонил по телефону, чтобы сказать, что вернется в Киев только, чтобы пойти в военкомат и вернуться на передовую в качестве защитника. Александр даже в первой своей публикации уже с фронта писал, что считает своим долгом быть на “нуле”.

Я на Донбассе. Я там, где должен быть защитник. На передовой. Вместе со мной лучшие люди этого государства. Горжусь быть рядом с ними в одном окопе.

Где-то между строк военного дневника в соцсетях, среди боев и холодных окопов Александр и сделал предложение Анастасии жениться.

Очень хотел провести всю свою жизнь вместе с любимой, потому что был уверен — они будут вместе счастливы.

Ты самая большая и мощная любовь моей жизни!

Но их разлучили обломок снаряда и война. Последняя же и объединяет пару снова. Хоть уже и на ментальном уровне. Анастасия долго не могла принять тот факт, что ее возлюбленного больше нет. Его похоронили в закрытом гробу, она так и не смогла увидеть жениха в последний раз.

Пыталась заниматься привычными делами и через три месяца после гибели Александра уверенно решила — должна продолжить свою жизнь там, где его закончилась. Поэтому теперь Анастасия занимается связями с общественностью в Изюмском батальоне ТрО и восхищается своими собратьями.

Это люди, чьи имена не будут вписаны в страницы нашей истории, но я сделаю все, чтобы они стали известны!

Анастасия больше не боится вражеских обстрелов и смерти — она побывала в самых горячих точках Харьковского направления и потеряла своего любимого Александра.

Поэтому живет теперь одним днем, не строит больших планов и обещает только одно — после победы пройтись с украинским флагом Луганска и Херсонской области, такими родными для пары.

Украинцы доказывают, что любовь может пережить во что бы то ни стало. Читай историю бывшего АТОвца Влада и его супруги Юлии.

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