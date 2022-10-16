Рассказы

Навсегда помолвлены: трагическая история любви и войны Александра Махова и Анастасии Блищик

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 октября 2022, 16:00
Історія кохання та війни Олександра Махова й Анастасії Блищик
Фото: Facebook

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