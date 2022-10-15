Прятал фото в камуфляже и преодолел четыре километра на кресле колесном: история бывшего АТОвца Влада и его жены Юлии

Война разрушает не только здания и города. Она засовывает свои когти намного глубже, добираясь до украинских семей, разлучая их и испытывая на прочность человеческие отношения.

Именно здесь на первое место выходят не материальные блага, а человеческие связи, любовь и верность. История, которую рассказывает Фокус, именно об этом. А героями истории любви, пережившей войну и оккупацию являются Юлия Черства и Влад Робочий. Он — бывший военный АТО, но после неудачного прыжка в воду во время выходного дома мужчина передвигается на коляске.

Они жили в поселке в Луганской области, который сейчас находится под временной оккупацией РФ. Вместе пара уже шесть лет, а жизненные трудности не разъединили их, а наоборот — еще больше сблизили.

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Для них война началась практически так же, как и для сотен других семей: когда мама Юлии позвонила по телефону и сообщила, что началась война, ни дочь, ни ее муж не поверили. Но когда включили телевизор — все поняли.

Село, где жила семья, находится всего за 40 километров до границы с Россией, так что войска врага оккупировали поселок за три дня. Владислав признается: выезжать было страшно, а через несколько суток у них исчез интернет и связь.

Мы думали, что нас это обойдет, как и в 2014 году. Но не обошло.

Потом пара долго не решалась уезжать. Во-первых, мужчине на кресле колесном это было просто непосильно. К тому же они все еще надеялись на ВСУ и скорое освобождение. Но со временем стало ясно, что оставаться дома становится смертельно опасно: оккупанты начали ходить по домам и узнавать информацию о местных жителях.

Пришли оккупанты и к Владу. Стало ясно — они знают, что он служил в АТО.

— Допрашивали меня, где я служил, проверяли данные. Через несколько дней мы уже нашли перевозчика и пытались выехать из-под оккупации.

Уехать нельзя оставаться

Но уехать человеку с нарушениями двигательной функции, у которого из-за травмы шеи не работают ноги и практически не работают руки — еще та задача. К тому же, когда за плечами — АТО. Но они решили рискнуть. Родители отвезли их в Старобельск, а оттуда пара ехала с перевозчиком.

Мы проехали 11 блокпостов. Перевозчик предупредил: ни в коем случае не говорить, что я бывший военный, потому что тогда не пропустят никого. Мы скрывали, что я прошел АТО — все фото в военной форме спрятали.

Казалось бы, что совсем скоро должна быть свобода. Но на последнем, 12 блокпосте их высадили из машины и приказали идти пешком. Водитель пытался объяснить, что один из пассажиров передвигается на кремсле колесном, и преодолевать четыре километра так просто невозможно, но уговорить оккупантов не получилось.

К счастью, тогда все завершилось хорошо. Юлия и Влад добрались до Львова, и уже там решили пожениться. Вот так спонтанно, потому что поняли — на войне каждый миг может быть последним.

— Это было спонтанное решение. Мы планировали пожениться еще летом, но как-то не сложилось. А тут друг спросил, почему мы еще не узаконили наши отношения — и на другой день мы уже стали официальными мужем и женой.

В настоящее время семья находится в Германии. Там Влад проходит обследование своей травмы и шутит, что все эти приключения они с женой воспринимают как медовый месяц молодоженов. Несмотря на теплый прием за границей, пара все же ждет дня, когда они вернутся домой, в родной украинский Луганск.

Главное фото: Фокус

Любовь действительно окрыляет. И каждая такая история еще раз доказывает: украинскому народу не будет перевода. Раньше мы рассказывали тебе о молодоженах, которые вместе преодолевают трудности и мечтают о бионическом протезе для него.

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