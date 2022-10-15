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Ховав фото у камуфляжі та подолав чотири кілометри на кріслі колісному: історія колишнього АТОвця Влада та його дружини Юлії

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Жовтня 2022, 13:30
Ховав фото у камуфляжі та подолав чотири кілометри на кріслі колісному: історія колишнього АТОвця Влада та його дружини Юлії

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