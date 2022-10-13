Розповіді

Коли кохання дійсно окриляє — щемлива історія військового, який вчиться жити наново й мріє про протезування

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 13 Жовтня 2022, 18:00
Історія військового Сергія Костіченка, який потребує протезування

Більше новин
Ацетонемічний синдром - що це таке та як лікувати
Дитина в’яла та зневоднена? Дізнайся, що таке ацетонемічний синдром та чим допоможе Coca-Сola
День захисників і захисниць України
Кращі за героїв Marvel! Привітання з Днем захисників та захисниць України 2022
пральна машина
Оновіть пральну машину на Чорну п’ятницю — п’ять крутих функцій
Обмін полоненими
Ще 20 наших! Українські військовополонені повернулись додому
Дивитись більше

Матеріали по темі

День захисників і захисниць України
Кращі за героїв Marvel! Привітання з Днем захисників та захисниць України 2022
Обмін полоненими
Ще 20 наших! Українські військовополонені повернулись додому
оріхів
Випустили 324 снаряди по містечку Оріхів: оскаженілі окупанти знищують Запоріжжя
Чому вимикають електроенергію в Україні - пояснення Укренерго
Кожен не увімкнений чайник — це допомога. Українців просять економити енергію вранці та ввечері

Відео
Обмін полоненими

Ще 20 наших! Українські військовополонені повернулись додому
0:02:49
оріхів
Випустили 324 снаряди по містечку Оріхів: оскаженілі окупанти знищують Запоріжжя
Чому вимикають електроенергію в Україні - пояснення Укренерго
Кожен не увімкнений чайник — це допомога. Українців просять економити енергію вранці та ввечері
ПАРЄ
ПАРЄ визнала російський режим терористичним — історична резолюція
Якою буде реакція НАТО та США на ядерний удар Росії - джерело в НАТО
Втрутяться у війну? Якою може бути відповідь США і НАТО на застосування Росією ядерної зброї
Генасамблея ООН
Генасамблея засудила спроби РФ анексувати території України — ухвалено резолюцію
Вибухи у Миколаєві: подробиці атаки на Миколаїв 13 жовтня
Шість годин пробув під завалами! У Миколаєві врятували дитину після нічних обстрілів міста
Ллойд і Резніков
НАТО з Україною! Як пройшла зустріч Rammstein 6 — головні результати
Чи стане Україна другим Ізраїлем
Україна — другий Ізраїль? Як насправді живуть у мілітарній країні та що може чекати на українців
Карта бойових дій в Україні 13.10.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 13 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Історія військового на псевдо Павук про будні війни
Читати далі
Є таке слово “треба”, і я не можу інакше: історія 22-річного бійця на псевдо Павук про війну

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь