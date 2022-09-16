Розповіді

Вона була під окупацією в Ізюмі, а він — на Азовсталі: історія дівчини, яка понад усе чекає коханого з полону

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 17:30
Вона була під окупацією в Ізюмі, а він — на Азовсталі: історія дівчини, яка понад усе чекає коханого з полону
Фото: The Village Україна, Facebook

Більше новин
Як доглядати за трояндами восени
Королеві квітів треба піклування: як доглядати за трояндами восени
Військові облігації
Військові облігації: що це таке, як купити та чим допоможе Україні
Бойова медикиня Відьма
Медикам не байдуже на пацієнта. Не вірте тим, хто це каже — історія бойової медикині на псевдо Відьма
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Військові облігації
Військові облігації: що це таке, як купити та чим допоможе Україні
Бойова медикиня Відьма
Медикам не байдуже на пацієнта. Не вірте тим, хто це каже — історія бойової медикині на псевдо Відьма
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Таке вперше кліп
За участі Kalush і Jerry Heil: свіжа кров для українського шоубізу BRYANGIN та ARKUSH з піснею Таке вперше

Відео
0:01:31
Масові поховання Ізюм

Масові поховання на понад 400 могил — шокуючі докази злочинів росіян в Ізюмі
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
Резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС - реакція Зеленського
Важлива резолюція МАГАТЕ щодо ситуації на ЗАЕС — деталі та реакція Зеленського
0:03:10
Відбудова у Запоріжжі
Українців не зламати! Як у Запоріжжі відбудовують зруйновані ракетами будинки
0:04:01
Державний бюджет 2023: на що підуть кошти
Половину коштів спрямують на армію — на що піде держбюджет України 2023. А що буде з зарплатами?
Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн
0:02:16
Навчання на Запоріжжі
До ядерного шантажу Путіна готові! Як проходять навчання з протидії радіаційній загрозі на Запоріжжі
0:04:08
Анатолій Захаренко — вбивця семи військовослужбовців може вийти на волю
Обвинувачений у вбивстві сімох військових може вийти на волю? Розповідаємо про злочин Анатолія Захаренка
ОДКБ та Путін
Військово-політичний блок чи найбільший блеф Путіна? Що таке ОДКБ та на кого насправді направлений вплив Росії
0:03:01
миколаїв
Триметрова вирва у багатоповерхівці: геноцид у Миколаєві продовжується, є загиблі
Більше відео
Бойова медикиня Відьма
Читати далі
Медикам не байдуже на пацієнта. Не вірте тим, хто це каже — історія бойової медикині на псевдо Відьма

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь