Она была под оккупацией в Изюме, а он — на Азовстали: история девушки, которая больше всего ждет любимого из плена

Ее жизнь до 24 февраля была прекрасной. Обучение на любимой специализации, жизнь в невероятно живописном Харькове, а еще парень, всегда готовый защитить свою любимую.

Анастасия Бугера поделилась с The Village, что поняла все это только после того, как провела пять месяцев в оккупации и потеряла всякую связь со своим Костей.

Он встал на оборону Мариуполя. Сначала был на металлургическом комбинате имени Ильича, перешел на Азовсталь, а затем оказался в плену.

Сейчас также смотрят

Пока у Насти была связь, им иногда удавалось пообщаться. Короткие видео об условиях жизни защитников девушка иногда загружала часами, а иногда приходилось потратить три дня, чтобы увидеть зафиксированные ужасные реалии.

Костя рассказывал, что не хватало ни воды, ни еды. Кое-кто терял сознание от голода. Лишь благодаря внутренней силе духа, кажется, удавалось выдержать тот факт, что на завод летело по 30 авиабомб каждый день.

Но как хватало сил защитникам Мариуполя держаться, из уст своего любимого Настя не успела узнать. 24 апреля связь с ним прервалась.

Теперь девушке приходилось самой искать хоть немного информации в сети, которая и так работала не слишком хорошо — российские оккупанты разрушили все преимущества цивилизации в родном для Насти Изюме.

Там она встретила первые новости о полномасштабной войне, впервые услышала взрывы, увидела ужасы оккупации и получила первое и слишком памятное ранение.

В результате взрыва снаряда, который оккупанты пытались “разминировать”, девушке прилетел осколок в ногу. Его она под влиянием шока достала сама. Теперь у Насти есть четыре шва и вечная память о тех, кого не простит никогда.

Захватчики принесли ей не только физическую боль, но и душевную. От них ей пришлось прятаться в диване, чтобы не стать одним из экспонатов “достижений” россиян, как в Буче. Из-за них ей пришлось встречать свой день рождения в холодном подвале под кучей одеял.

Из-за тех, кто пришел ее “спасать”, семье Насти пришлось искать лекарства для бабушек и дедушек, которым это было жизненно необходимо. Ее одноклассника связали, как самого страшного преступника, а под ноги угрожали бросить гранату.

И все же больше девушке болит, что ее родной город Изюм разрушен обстрелами. Что ей вместо зеленых автобусов, которые везли бы ее на учебу в университет по улицам любимого Харькова, находясь в эвакуации, приходится часами ездить глазами по сети, чтобы найти Костю хоть где-то.

Я постоянно спрашиваю себя: “Как дела у моего парня? Что он ест? Как спит? Как ему помочь?”, но ответов нет.

Только однажды удалось увидеть его на одном видео пропагандистов. Слова не имели значения, когда мозг понимал, что он еще жив, хотя он был избитый и травмированный. А еще очень похудел за все это время.

После событий в Еленовке его имени не было ни в одном из списков российской стороны. Поэтому Настя продолжает бороться за своего Костю всеми возможными способами. Поддерживает его маму, принимает участие в информационной борьбе, пишет петиции — все, что в ее силах сейчас.

А пока результата нет, обнимает подаренную любимым игрушку по имени Алиса и надеется, что вместо нее скоро будет обнимать Костю.

Так сильно ждала своего защитника из плена и жена другого украинского военного. И судьба все же улыбнулась влюбленным. Читай историю Павла Познанского, пережившего ад Мариуполя и плен.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!