Выжил, потому что еще нужен этой земле. История Павла Познанского, пережившего ад в Мариуполе и плен

Война остается в каждом, кто встретил ее на своем пути. У кого-то она навеки отобразится в глазах, а кто-то не забудет о пережитом из-за полученного физического увечья. Майор Павел Познанский запомнит войну с Россией из-за пробитых насквозь легких.

Он провел три месяца в плену россиян, потерял много собратьев, но выжил. Он был среди тех, кто защищал Мариуполь — об этом и многом другом он рассказал корреспонденту издания АрмияInform.

Первый день войны в Мариуполе

В ночь с 23 на 24 февраля Павел был под Мариуполем, в поселке Водяное. Получив боевое задание, он привел в готовность все семь единиц техники, которые тогда были в подчинении. Никто тогда еще не знал, какими долгими будут бои.

Когда россияне пробили оборону города, танкисты спасали собратьев ценой собственной жизни: во время сильного артобстрела один танк подстрелили, и он сдетонировал со всем экипажем.

Подразделение майора перебазировалось в Азовмаш и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Воду брали техническую, но гражданским помогали чем могли — даже сладости доставали и отправляли.

Было тяжело, потому что враг вел плотный обстрел: количество погибших росло, но похоронить тела было невозможно. Так что трупы сносили к ангарам в мешках, через них просто переступали, кружили рядом и голодные собаки.

— Когда украинские военные заняли оборону на заводе, враг начал давить морально: нас забросали листовками с предложением сдаться в плен. По радиостанции рассказывали об окружении и что нет смысла сопротивляться. Но никто даже не думал об этом.

Несмотря на плотный обстрел, к ребятам противник не мог прорваться: подразделение Павла удачно отбивало все атаки россиян, прикрывая собой морпехов.

Война по-российски

Павел с улыбкой вспоминает, как россияне целых три недели воевали с монументом танка Т-64. Памятник стоял возле завода.

Россияне били по нему из авиации, прицельно выбрав именно монумент. Это хорошо поднимало настроение всему украинскому войску.

Жена майора Виктория почувствовала беду, когда 10 апреля ее муж не вышел на связь традиционно сообщить, что он жив. В это время комбат подразделения получил задачу идти на прорыв к украинским позициям в сторону Запорожья.

Павел Познанский с двумя собратьями двое суток шли пешком. Их остановила пулеметная очередь врага.

Россияне обыскали майора: забрали его документы, личные вещи и взяли в плен. Они думали, что тот не выживет, поэтому включили его в списки на обмен. Пять ран перемотали скотчем и бросили ждать автобус, который прибыл через два часа.

В плену было потеряно драгоценное время на восстановление: повреждение позвоночника, пробитые легкие и большая кровопотеря… Он учился заново ходить дома, с женой.

Он похудел на 30 кг, потерял чувство ног, но не потерял веры в себя, ВСУ и Украину. Теперь мужчина проводит по пять часов в тяжелых тренировках, чтобы вернуть свою форму. Говорит: он еще нужен этой земле.

Россияне не умеют воевать — они умеют терроризировать мирных жителей. Как войска РФ убегали из Изюма — читай в материале.

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