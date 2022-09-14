Русские бежали, как мыши! Как украинские десантники освобождали Изюм Харьковской области

Сила украинских военных развеяла мифы о “непобедимой второй армии мира” России. Недавно стало известно об освобождении Изюма от оккупантов.

Но как это было? Десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали, как освобождали населенный пункт в Харьковской области, а захватчики убегали под их мощью.

Они бежали, как мыши: бросали свою технику, людей. Был даже раненный (российский военный — ред.). Так они его застрелили, — делится один из украинских защитников.

Последнее сражение с россиянами длилось два часа. Но под давлением ВСУ оккупанты были вынуждены бежать в леса.

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Сейчас украинские десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни.

Освобожденные города и поселки Харьковской области приходят в себя от нашествия захватчиков. Балаклея после оккупации просто шокировала последствиями военных преступлений россиян.

Украинские военные, чиновники и журналисты встретили изуродованный населенный пункт без еды, света и связи. А от рассказов местных о российской оккупации становится жутко.

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