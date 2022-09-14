Росіяни тікали, як миші! Як українські десантники звільняли Ізюм на Харківщині

Сила українських військових розвіяла міфи про “непереможну другу армію світу” Росії. Нещодавно стало відомо про звільнення Ізюма від окупантів.

Але як це було? Десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади розповіли, як звільняли населений пункт у Харківській області, а загарбники тікали під їх міццю.

Вони тікали, як миші: кидали свою техніку, людей. Був навіть поранений (російський військовий — ред.). Так вони його застрелили, — ділиться один з українських захисників.

Останній бій з росіянами тривав дві години, та під натиском ЗСУ окупанти були змушені тікати в ліси.

Нині українські десантники допомагають місцевим цивільним та повертають Ізюм до мирного життя.

Звільнені міста і селища Харківської області оговтуються від навали загарбників. Балаклія після окупації просто шокувала наслідками воєнних злочинів росіян.

Українські військові, посадовці та журналісти зустріли понівечений населений пункт без їжі, світла та зв’язку. А від розповідей місцевих про російську окупацію стає моторошно.

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