Актуальна карта бойових дій в Україні 14 вересня: небезпечні напрямки в режимі онлайн

Неймовірні зрушення стались не лише на карті бойових дій, але й у серцях багатьох українців, які з кожним новим кроком воїнів ЗСУ знаходять у собі все більше сил для боротьби.

Надії додають також досягнення у тилу, що здобувають наші волонтери, які невтомно вибудовують нові шляхи комунікації з деокупованими населеними пунктами.

А поки ми всі працюємо на перемогу та женемо якомога далі окупантів з нашої землі, необхідно дослухатись до Генштабу ЗСУ, який щоденно повідомляє про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує контрнаступ ЗСУ:

Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області та неухильно погіршують моральний дух і бойові можливості російських військ у цьому районі.

Супутникові знімки російських позицій у Киселівці, за 15 кілометрів на північний захід від Херсона, показують, що всі російські машини, крім чотирьох, відійшли від попередніх передових позицій — йдеться у повідомленні ISW.

Киселівка є оперативно важливим місцем для російських військ навколо Херсона, оскільки це останній великий населений пункт уздовж шосе E58 і залізничної лінії між нинішніми українськими позиціями та Чорнобаївкою, крайньою частиною Херсона.

Також російським військам не вдається зміцнити нову лінію фронту після того, як українські захисники звільнили східну частину Харківської області, і вони активно залишають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках.

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по мирних жителях та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від російських авіаційних і ракетних ударів, вогню з ворожих РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка.

Також під ворожим вогнем опинились Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.

Протягом доби ворог завдав два ракетних, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював нашу інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське і Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку — Козача Лопань, Баранівка, Куп’янськ ;

на Краматорському напрямку — Яремівка, Маяки, Пришиб, Білогорівка, Слов’янськ, Краматорськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка та Закітне ;

на Бахмутському напрямку — Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка та Виїмка ;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка ;

на Новопавлівському напрямку — Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Времівка ;

на Запорізькому напрямку — Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Малі Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Гуляйпільське, Залізничне, Темирівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Крім того, ворог посилено вів повітряну розвідку БпЛА, здійснивши близько 70 вильотів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.

Зі звільненими населеними пунктами з’являються також і нові історії звірств окупантів. Читай, що пережили мешканці деокупованої Харківщини.

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