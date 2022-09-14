Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 14 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 сентября 2022, 06:00
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Четыре месяца не выходили из дома: полиция эвакуировала семью из Бахмута
Иван Гавриль
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Учитель собрал миллион на нужды ВСУ: закарпатскому волонтеру помогала вся школа

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