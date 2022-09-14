Актуальная карта боевых действий в Украине 14 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Невероятные сдвиги произошли не только на карте боевых действий, но и в сердцах многих украинцев, которые с каждым новым шагом воинов ВСУ, находят в себе все больше сил для борьбы.
Надежды добавляют также достижения в тылу, полученные нашими волонтерами, которые неутомимо выстраивают новые пути коммуникации с деоккупированными населенными пунктами.
А пока мы все работаем на победу и гоним как можно дальше оккупантов с нашей земли, необходимо прислушаться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:
Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и неуклонно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и неуклонно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 километрах северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций — говорится в сообщении ISW.
Киселевка является оперативно важным местом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсона.
Также российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинские защитники освободили восточную часть Харьковской области, и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.
Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцевое, Юрьевка.
Также под вражеским огнем оказались Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.
В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.
В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:
На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.
Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.
С освобожденными населенными пунктами появляются также и новые истории зверств оккупантов. Читай, что пережили жители деоккупированной Харьковской области.
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