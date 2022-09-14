Актуальная карта боевых действий в Украине 14 сентября: опасные направления в режиме онлайн

Невероятные сдвиги произошли не только на карте боевых действий, но и в сердцах многих украинцев, которые с каждым новым шагом воинов ВСУ, находят в себе все больше сил для борьбы.

Надежды добавляют также достижения в тылу, полученные нашими волонтерами, которые неутомимо выстраивают новые пути коммуникации с деоккупированными населенными пунктами.

А пока мы все работаем на победу и гоним как можно дальше оккупантов с нашей земли, необходимо прислушаться к Генштабу ВСУ, который ежедневно сообщает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует контрнаступление ВСУ:

Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и неуклонно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 километрах северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций — говорится в сообщении ISW.

Киселевка является оперативно важным местом для российских войск вокруг Херсона, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсона.

Также российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинские защитники освободили восточную часть Харьковской области, и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве активных действий наших войск по отдельным направлениям.

Российские оккупанты продолжают наносить удары по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

От российских авиационных и ракетных ударов, огня из вражеских РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Верхнекаменское, Веселая Долина, Зайцевое, Юрьевка.

Также под вражеским огнем оказались Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Времовка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливал нашу инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Толстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловк а Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Черниговской области и а Сумской области; на Харьковском направлении — Казачья Лопань, Барановка, Купянск ;

направлении — ; на Краматорском направлении — Яремовка, Маяки, Пришиб, Белогоровка, Славянск, Краматорск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Верхнекаменское, Раздолевка, Григоровка и Закотное ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка;

направлении — Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка и Выемка; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Орловка, Ласточкиное, Красногоровка, Опытное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка ;

направлении — ; на Новопавловском направлении — Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Времовка ;

направлении — ; на Запорожском направлении — Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Малые Щербаки, Чаривное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Гуляйпольское, Зализничное, Темировка и Новополь.

На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам. Кроме того, враг усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Одрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

С освобожденными населенными пунктами появляются также и новые истории зверств оккупантов. Читай, что пережили жители деоккупированной Харьковской области.

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