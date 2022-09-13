Они не знали о Буче, не слышали о Еленовке! Тата Кеплер о том, что пережили жители деоккупированной Харьковской области

После деоккупации Харьковской области воинов ВСУ встречали с огромной радостью, потому что жизнь в оккупации можно приравнять к выживанию.

Российские военные в очередной раз доказали, что ничего, кроме лжи и манипуляций, разрухи и насилия, они не способны принести в жизнь людей.

Украинская волонтер Тата Кеплер в своем Instagram откровенно рассказала о том, что чувствуют и думают люди из деоккупированных территорий, через какой ад им пришлось пройти, чтобы выжить.

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Жизнь во тьме и лжи

Люди, вынужденные выживать под оккупацией, очень обрадовались приходу ВСУ, однако у многих были определенные опасения, ведь оккупанты распространяли неправдивую информацию.

Самыми лживыми нарративами, рассказывает Тата, были следующие: украинцы расстреляют всех людей, потому что те не смогли выехать, потому что ели хлеб из рук оккупантов.

Все полгода оккупации люди подвергались манипуляциям, что Киев пал, а все они — предатели Украины. “Если ВСУ зайдут, то всех убьют”.

Людей держали без света, связи и информации, в полной изолирующей тьме. Они не знали о Буче, Азовстале, Мариуполе и фильтрационных лагерях, не слышали о Еленовке, Ирпене и Гостомеле.

Психологическое давление

Жители не могли понять, что происходит и есть ли куда бежать. За это время люди на оккупированных территориях пережили гораздо больше, чем просто манипуляции.

Издевательство, пытки, убийства, прилеты, страх, отчаяние, голод, рабство… и список можно продолжать.

Коллаборанты целыми списками сдавали семьи украинских военных, приносили снимки замученных пленных и говорили — это ваш. Кого-то просто запугивали подвалами.

Часто люди исчезали целыми семьями, а в их дома потом заселялись вражеские военные. Тата Кеплер узнала, что соседи в таком случае разговаривали только шепотом, чтобы россияне не услышали и не убили их.

На грани выживания

Многие просто не выходили из домов. Люди сажали огороды и ели то, что земля принесет. В противном случае за еду приходилось где-то работать.

Пенсионеры не получали государственных выплат, некоторым выдали по 10 тыс. рублей на выживание. Что касается лекарств, то они были сначала из ограбленных местных аптек, а затем из “сделано в России”, рассказывает Тата Кеплер.

Люди пытались убегать, однако через лес и по трассе было опасно это делать из-за многочисленных мин и блокпостов.

Выехать можно было только в Россию или к границе с Эстонией за $500, однако второй вариант был нестабильный, ведь неизвестно, выпустят ли.

Реализовать это было очень тяжело еще и потому, что у жителей все забрали и не было где взять деньги.

Изувеченная психика — плоды русского “освобождения”

Многие жители деоккупированных сел нуждаются в психологической помощи. Они чувствуют вину из-за того, что были под оккупацией. Их ломали, убивали, забирали родных, калечили, запугивали и давили психологически.

К примеру, у одного мужчины забрали сына в плен. Он до сих пор не знает, где он и что с ним. Все, что он мог сказать: “Мне стыдно… Мне стыдно… Мне стыдно”.

Баба Надя после инсульта, теперь у нее нет руки. Ее 40-летний сын борется с третьей стадией рака, а на двух их собаках только кожа на костях.

Дед Толик остался без ноги в коляске, ему 75. Ирина плачет, что ее 16-летний сын уже полгода живет в погребе, отказываясь выходить. И таких болезненных историй с искалеченными конечностями и душами немало.

Тата Кеплер уверяет: деоккупированные села, как апрель в Киевской области — пронизанный холодом ужас, растерянность и ярость.

Хорошо, что благодаря ВСУ жители Харьковской области могут выдохнуть спокойно. Молниеносное контрнаступление наших военных войдет в историю. Подробнее о хронологии освобождения области читай в нашем материале.

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