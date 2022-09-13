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Они не знали о Буче, не слышали о Еленовке! Тата Кеплер о том, что пережили жители деоккупированной Харьковской области

Вероника Кононенко, практикантка сайта 13 сентября 2022, 18:00
Тата кеплер
Фото: Instagram

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