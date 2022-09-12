Украина

От молниеносного контрнаступления ВСУ в восторге весь мир! Хронология освобождения Харьковской области

Кристина Величанская 12 сентября 2022, 11:35
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От молниеносного контрнаступления ВСУ в восторге весь мир! Хронология освобождения Харьковской области
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Звільнені населені пункти Харківщини, як жили півроку в окупації
Люди радуются освобождению, но преступления россиян ужасают! Первые кадры из деоккупированных городков и сел Харьковской области
Карта бойових дій в Україні 12.09.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 сентября: опасные направления в режиме онлайн
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
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