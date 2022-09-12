От молниеносного контрнаступления ВСУ в восторге весь мир! Хронология освобождения Харьковской области

Молниеносное освобождение Харьковской области — это топ-тема не только для Украины, но и всего мира. Российские войска, полгода державшие в оккупации часть области, бросают боеприпасы, технику и бегут от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в Генштабе. Пока в ведомстве очень скромно отчитываются о достижениях, ведь освобождение и зачистка населенных пунктов продолжается.

Из того, что уже известно — с начала сентября отвоевано более 3000 кв. км территорий, а в Харьковской областной военной администрации насчитали более 40 освобожденных сел и городов. Кое-где Вооруженные силы Украины уже почти дошли до российской границы.

После Балаклеи ВСУ зашли в Купянск. Город был для оккупантов стратегически важным логистическим пунктом. А вот то, что украинские военные контролируют Изюм, в Генштабе пока не подтверждают, хотя военные в своих видео намекают — работа кипит.

Российские войска сломя голову убегают с территорий, чтобы не попасть в окружение. В спешке даже оставляют боеприпасы и технику. ВСУ берут некоторую себе на вооружение или уничтожают.

Пока РФ называет бегство перегруппировкой войск, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает: украинские военные начали продвигаться не только на юг и восток области, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 км.

Хотя в Харьковской ОВА насчитали около 40 освобожденных населенных пунктов, в Генштабе отчитываются о девяти: Балаклия, Купянск, Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка, Вильховатка, Чкаловское, Василенково, Артемовка.

Украинцы с радостью встречают наших военных, а они говорят, что за таких людей стоит бороться!

Оккупанты бегут с поля боя и наносят ущерб мирному населению. Ранее мы рассказывали об обстреле ТЭЦ-5 в Харькове. Область осталась без света.

Фото: Владимир Зеленский

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