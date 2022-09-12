Оставить без света и воды — очередной акт терроризма! Последствия жестокого обстрела Харькова

Харьков, как и вся Украина, является синонимом слова мужество. Каждый день город страдает от вражеских обстрелов с ужасающими последствиями. Однако наших людей не сломать.

Российские военные в панике бегут из Харьковской области после удачного контрнаступления ВСУ. Они не могут дать отпор на поле боя, поэтому решают терроризировать мирное население.

Удар по ТЭЦ-5 в Харькове

Вчера вечером, 11 сентября, оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5 — это объект критической инфраструктуры. В результате город остался без света и воды. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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— Удар по инфраструктурному объекту Харькова. В результате удара во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет воды, не работают насосы, — говорится в сообщении.

Также было остановлено движение метро, ​​людям пришлось пешком идти по темным туннелям.

Все специалисты, от ГСЧС до работников облэнерго, работали над возобновлением работы систем. Водоснабжение было восстановлено ночью, метро и наземный электротранспорт работают в штатном режиме.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о проблемах с мобильной сетью и призвал подключаться к национальному роумингу.

Также неспокойно было в области.

Из-за ракетного удара по объекту инфраструктуры в Холодногорском районе погибли двое работников. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар.

районе погибли двое работников. Спасатели почти всю ночь локализовали масштабный пожар. В Чугуевском районе от вражеских обстрелов два работника получили ранения, их госпитализировали.

районе от вражеских обстрелов два работника получили ранения, их госпитализировали. По Новобаварскому району оккупанты ударили из ЗРК С-300, частично разрушили пятиэтажное здание. Погиб один человек, двое ранены.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщает, что электроснабжение пропало в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и частично Донецкой областях. Однако благодаря специалистам работа возобновилась.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что удар по Харьковской ТЭЦ-5 — проявление терроризма.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 11, 2022

Читать по теме Кровожадные российские обстрелы Харькова — за сутки десяток раненых и четверо погибших В ночь на 9 сентября россияне интенсивно нанесли ракетные удары с РСЗО по Харькову и области.

Владимир Зеленский об обстреле Харьковской ТЭЦ-5

Президент Украины отреагировал на жестокие обстрелы критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что Украина и мир видят террористические акты.

— Вы до сих пор думаете, что мы “один народ”? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломать, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы?

Читайте по губам:

Без газа или без вас? Без вас.

Без света или без вас? Без вас.

Без воды или без вас? Без вас.

Без еды или без вас? Без вас.

Холод, голод, тьма и жажда — для нас не так страшны и смертельны, как ваши “дружба и братерство”. Но история все расставит по местам.

И мы будем с газом, светом, водой и едой… и БЕЗ вас! — заявил Зеленский.

ВСУ возвращают наши населенные пункты в Харьковской области, однако ужасы, которые совершали там россияне, бросают в пот. Ранее мы рассказывали, как села и города Харьковской области жили полгода в оккупации.

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