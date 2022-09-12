Люди радуются освобождению, но преступления россиян ужасают! Первые кадры из деоккупированных городков и сел Харьковской области

Село Граково, между Чугуевым и Балаклеей, пережило шесть с половиной месяцев оккупации. Теперь сюда вошли не только украинские военные, но и Национальная полиция. У них впереди много работы, они будут фиксировать преступления оккупационных войск.

Видно разбитую церковь, рядом автомобили со знаками Z. В населенном пункте нет уцелевших зданий. Рядом с уничтоженной школой куча следователей — полиция, прокуратура, понятые и главный свидетель.

Люди рассказывают, как россияне заходили в их дома и угрожали расстрелом, заставляли копать ямы.

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39-летний Сергей Луцай — местный житель. Показывает работникам правоохранительных органов горб, где он еще в марте собственноручно хоронил двух молодых ребят. Сегодня, полгода спустя, криминалисты достали тела. Они отмечают, что есть огнестрельные ранения и нет ушей, что свидетельствует о зверствах и пытках.

Сергей Луцай говорит: возможности уехать на контролируемую Украиной территорию не было.

Они перекрыли все выходы. Молодых ребят не выпускали, можно было уехать только в Россию, — говорит мужчина.

Кто эти замученные и за что их убили, следователи еще выясняют. Сейчас они осматривают каждый дом в освобожденном селе, в каждом третьем жили оккупанты. Отличить, говорят полицейские, легко.

— Если не проживали, двор чистый, частично ухоженный. Если проживали, то мы видим очень много сухпайков: либо оставленные, либо использованные. Мусор — где ели, там и оставили, — рассказывает начальник отдела реагирования патрульной полиции Чугуевского района Максим Жук.

Начальник ГУ Нацполиции Харьковской области просит жителей сразу не возвращаться в свои дома, а дать их сначала осмотреть следователям.

Полиция опрашивает всех, кто оставался в селе всю оккупацию — это около четырех десятков человек.

Работа украинских военных просто восхищает! Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о контрнаступлении ВСУ на Востоке.

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