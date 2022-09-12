Украина

Люди радуются освобождению, но преступления россиян ужасают! Первые кадры из деоккупированных городков и сел Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 12 сентября 2022, 07:00

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Люди радуются освобождению, но преступления россиян ужасают! Первые кадры из деоккупированных городков и сел Харьковской области
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Актуальная карта боевых действий в Украине 12 сентября: опасные направления в режиме онлайн
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Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:15:02
Володимир Зеленський на форумі YES 2022: про переломну зиму та перемовини з РФ
Все стали одной профессии – украинец. Зеленский о переломной зиме для войны и переговорах с Россией
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