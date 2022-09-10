Восток будет освобожден! Мусиенко прокомментировал недавние достижения украинских военных

Последние несколько дней не могут не радовать: украинские Вооруженные силы решительно отбивают россиян на востоке нашей страны. Харьковская область постепенно очищается от оккупантов — за два дня ВСУ освободили около 30 населенных пунктов.

Но пора ли радоваться? Как будет проходить деоккупация востока Украины и контрнаступление наших ВСУ, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

Эксперт уверен, тем результатам, которые мы видим сейчас, предшествовала многомесячная работа, в частности — на востоке страны.

Украинские военные систематически наносили удары и уничтожали российские склады, их огневые точки, логистические узлы. К тому же мы видим, как украинцы провели блестящую военную кампанию по уловкам: ВСУ начали работу на юге, поэтому россияне должны были бросить свои силы именно на южные направления.

— Еще одна причина нашего успеха — деморализация россиян. В сочетании с украинской мотивированностью, умениями и мощным оружием — это феноменальная сила.

Реакция Кремля

В Кремле победы Украины не только не признают — их просто не комментируют, будто ничего и не происходит.

Мусиенко констатирует, Путину абсолютно безразличны все потери России. Президент РФ на последнем заседании Восточного экономического форума заявил: потерь для России нет.

Мы видим, что цена человеческой жизни в России не стоит абсолютно ничего. Такие потери территорий они назовут “тактическим ходом”. Очередной жест доброй воли.

— Им даже не кем заменить те войска, которые разбиты. Несмотря на это, войска РФ продолжают наступательные действия на Бахмуте и Авдеевке. Они до сих пор активно обстреливают нашу территорию.

Зато сами россияне богаты комментариями по поводу отступления собственных войск.

Два месяца брали, а через два дня потеряли.

Россиян на нашей территории количественно становится меньше — пушечное мясо заканчивается. Об этом и многом другом рассказал оккупант в перехваченных разговорах.

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