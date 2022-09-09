“Нас осталось мало! Закончились…” Новые перехваченные разговоры российских оккупантов

Наступит день, когда каждый российский военный ответит за то, что совершал в Украине: за убийства, изнасилования, мародерство, уничтожение инфраструктуры. Каждый день мы над этим совместно работаем. А пока можем собирать показания самих россиян об их военных преступлениях, чтобы когда-нибудь использовать это в суде.

Военный РФ рассказал жене о мародерстве и нехватке личного состава в армии из-за массовой гибели российских оккупантов.

Оккупант: Нас должны поменять после 15-го, именно нашу роту. Нас осталось мало.

Сейчас также смотрят

Жена оккупанта: В смысле мало? А где все?

Оккупант: Закончились. Все двухсотые и трехсотые.

А потом оккупант делится с женой своими военными достижениями: ел рис с аджикой, которую украл в одном из пустующих домов.

О реалиях жизни в Харькове под российскими обстрелами смотри в нашем материале.

Подпишись на наш Telegram!