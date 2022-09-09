“Нас залишилось мало! Закінчилися…” Нові перехоплені розмови російських окупантів

Настане день, коли кожен російський військовий відповість за те, що коїв в Україні: за вбивства, ґвалтування, мародерство, знищення інфраструктури. Щодня ми над цим спільно працюємо. А поки можемо збирати свідчення самих росіян про їхні воєнні злочини, щоб колись використати це у суді.

Військовий РФ розповів дружині про мародерство та нестачу особового складу в армії через масову загибель російських окупантів.

Окупант: Нас мають поміняти після 15-го, конкретно нашу роту. Нас мало залишилося.

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Дружина окупанта: Тобто мало? А де всі?

Окупант: Закінчилися. Всі двохсоті та трьохсоті.

А потім окупант ділиться з дружиною своїми військовими здобутками: їв рис із аджикою, яку вкрав в одному з пустих будинків.

Про реалії життя у Харкові під російськими обстрілами дивись у нашому матеріалі.

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