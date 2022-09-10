Схід буде звільнено! Мусієнко прокоментував нещодавні здобутки українських військових

Останні кілька днів не можуть не ощасливити: українські Збройні сили рішуче відбивають росіян на сході нашої країни. Харківщина поступово очищається від окупантів — за два дні ЗСУ звільнили близько 30 населених пунктів.

Та чи вже настав час радіти? Як проходитиме деокупація сходу України та про контрнаступ наших ЗСУ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.

Експерт впевнений, тим результатам, які ми бачимо зараз, передувала багатомісячна робота, зокрема — на сході країни.

Українські військові систематично завдавали удари та знищували російські склади, їхні вогневі точки, логістичні вузли. До того ж ми бачимо, як українці провели блискучу військову кампанію по хитрощах: ЗСУ почали роботу на півдні, тож росіяни мусили кинути свої сили саме на південні напрямки.

— Ще одна причина нашого успіху — деморалізація росіян. У поєднанні з українською вмотивованістю, вміннями та потужною зброєю — це феноменальна сила.

Реакція Кремля

У Кремлі перемоги України не те що не визнають — їх просто не коментують, наче нічого і не відбувається.

Мусієнко констатує: Путіну абсолютно байдуже на всі втрати Росії. Президент РФ на останньому засіданні Східного економічного форуму заявив: втрат для Росії немає.

Ми бачимо, що ціна людського життя в Росії не варта абсолютно нічого. Такі втрати територій вони назвуть “тактичним ходом”. Черговий жест доброї волі.

— Їм навіть немає ким замінити ті війська, які розбиті. Попри це, війська РФ продовжують наступальні дії на Бахмуті та Авдіївці. Вони досі активно обстрілюють нашу територію.

Натомість самі росіяни багаті на коментарі стосовно відступу власних військ.

Два місяці брали, а за два дні втратили.

Росіян на нашій території кількісно стає менше — гарматне м’ясо закінчується. Про це та багато іншого розповів окупант у перехоплених розмовах.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за усіма новинами!