Руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона о ситуации на южном направлении фронта, успехах ВСУ и о лучшем пути для оккупантов в Украине.

За прошедшие сутки нами было уничтожено более 70 оккупантов, девять танков, две гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми они постоянно били по Никопольскому району, — говорит Гуменюк.

Россияне, не имея возможности противостоять контрнаступлению ВСУ, вымещают свою злобу в обстрелах мирного населения городов, которые они не могут захватить.

Ночью оккупанты снова нанесли удары по Николаеву и Никопольскому району. К счастью, пострадавших нет.

Между тем, на фронте у наших военных есть значительные успехи, о которых скоро станет всем известно.

Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров. В ближайшее время мы сообщим о тех населенных пунктах, которые радостно встречают наших бойцов, — отмечает представитель штаба.

По ее словам, коллаборанты собирают свои вещи и ушиваются еще быстрее россиян, поскольку осознают, что наказание будет неизбежным. А захватчикам можно только посоветовать как можно скорее сдаваться в плен украинским военным.

Оккупанты мстят мирному населению Украины и беспощадно стирают с лица земли наши города. Эвакуация из Орехова Запорожской области — единственный шанс для местных выжить в условиях российского нашествия.

Ведь в последнее время россияне бьют по населенному пункту почти без остановки днем ​​и ночью. Смотри, как ГСЧС спасает пожилых и маломобильных людей.

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