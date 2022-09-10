Вывозят пожилых и больных из-под российских бомб — как ГСЧС спасает людей из Орехова

Оккупанты изо дня в день стирают с лица земли городок Орехов, что в полусотне километров от Запорожья. В последнее время они бьют почти без остановки днем ​​и ночью.

Всех уже немногочисленных местных жителей призывают немедленно эвакуироваться. Впрочем, желающих не так уж много. Накануне ГСЧС удалось вывезти из-под бомб менее двух десятков летних и немощных горожан, которые наконец согласились покинуть свои избитые дома.

Семерых мужчин и 11 женщин доставили в один из запорожских социальных приютов. Чиновники тому радуются, потому что, говорят, эти люди имели малейшие шансы выжить там, под бомбами.

В Запорожье, уверяют, они могут бесплатно проживать, питаться и получать медпомощь сколько угодно. Однако маломобильных людей в Орехове остается еще более сотни.

Если у людей есть желание уезжать — они обращаются к председателю общины или к заместителям. Мы формируем списки и по возможности, по ситуации безопасности, отправляем эвакуационные автобусы в сопровождении ГСЧС.

Об этом рассказывает заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Уже три месяца российские захватчики каждую ночь выпускают по Харькову несколько ракет. Обстрел Харькова 09.09.2022 унес жизни четырех человек и искалечил по меньшей мере десять. Смотри, какая ситуация в городе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!