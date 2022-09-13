“Бойова пшениця”: росіяни стріляють по елеваторі у Вознесенську та звітують про знищення військових складів

Вознесенськ Миколаївської області страждає від російських обстрілів. Результат останнього з них 11 вересня — тонни пшениці просто неба у розтрощених зерносховищах. Військова адміністрація області показала наслідки ворожого удару по елеватору.

Агресори випустили по ньому дві протикорабельні ракети Онікс і три крилаті ракети Х-55.

Зараз також дивляться

Від уламків поранило шестеро жителів приватних будинків, серед них — дитина. Росіяни ж відзвітували: знищили склад боєприпасів!

Поруч ураженого елеватора були житлові багатоповерхівки. Зараз вони дуже пошкоджені та непридатні для життя.

Міський голова Вознесенська Євген Величко анонсував допомогу від держави тим, хто втратив свою домівку та постраждав від війни.

Ухвалили рішення про виділення 2 млн грн як матеріальну допомогу тим, хто цього потребує.

Про силу наших громадян можна писати сотні історій: як фермер з Київщини пожертвував власним бізнесом та здав позиції військ РФ — читай у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!