Втратити бізнес, але знищити окупантів! Як фермер із Київщини навів ЗСУ на місце розташування росіян

Він навів українську артилерію на свою власну ферму, аби знищити російську техніку та солдатів, які її окупували.

Олександр Кривошея вирощував хліб у селі Козаровичі на Київщині, допоки туди не прийшли війська РФ. Без жодних вагань він одразу ж передав координати розташування противника. Разом з ворогом згоріло все, що наживав роками: зерно, техніка, склади, — але це його не зламало.

Село Козаровичі росіяни окупували вже на другий день повномасштабного вторгнення. На одне з полів Олександра впав ворожий гелікоптер, на інше — російська Точка-У, на деяких ділянках окупанти встановили свою артилерію.

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Чоловік розповідає, що загарбники розібрали всю його техніку, з тракторів навіть злили мастило. Олександр з дружиною розпочали свій бізнес не так давно, всього чотири роки тому. Вирощували соняхи, кукурудзу, жито, пшеницю. Весь час орендували ангари, напередодні повномасштабної війни вирішили придбати власні.

Проте їхню ферму та ферму батьків чоловіка окупували росіяни. Тепер про них нагадують тільки дірки у дверях та стелі й написи на стінах.

Про всі жахи Олександру розповідав батько, бо сам чоловік устиг вчасно вивезти дружину та дітей. Проте сидіти склавши руки не зміг, тож розпитував батька про розміщення ворожої техніки та передавав інформацію ЗСУ. Довелося навести удар і по своєму підприємству.

Чоловік спершу засмутився, адже це мільйонні збитки, але швидко опанував себе та зрозумів — треба думати про людей і майбутнє. З допомогою небайдужих він устиг засіяти поля та вже за півроку виростити хліб. Кипить робота і з відновлення ангарів, насамперед перекривають дах. Чоловік має достатньо оптимізму та вже будує плани на наступний рік.

Російські військові знищила багато домівок та бізнесів українців. Але ми — незламні, завжди починаємо спочатку. Раніше ми розповідали історію Олексія Ровдо. Зброяр з Донеччини вже неодноразово розпочинав справу з нуля через російську навалу.

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