Люди

Втратити бізнес, але знищити окупантів! Як фермер із Київщини навів ЗСУ на місце розташування росіян

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 12 Вересня 2022, 20:00

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