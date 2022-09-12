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Потерять бизнес, но уничтожить оккупантов! Как фермер из Киевской области навел ВСУ на месторасположение россиян

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 12 сентября 2022, 20:00

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