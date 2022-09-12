Потерять бизнес, но уничтожить оккупантов! Как фермер из Киевской области навел ВСУ на месторасположение россиян

Он навел украинскую артиллерию на свою собственную ферму, чтобы только уничтожить российскую технику и солдат, оккупировавших ее.

Александр Кривошея выращивал хлеб в селе Козаровичи Киевской области, пока туда не пришли войска РФ. Без колебаний он сразу же передал координаты нахождения противника. Вместе с врагом сгорело все, что наживал годами: зерно, техника, склады, — но это его не сломило.

Село Козаровичи россияне оккупировали уже на второй день полномасштабного вторжения. На одно из полей Александра упал вражеский вертолет, на другое — российская Точка-У, на некоторых участках оккупанты установили свою артиллерию.

Сейчас также смотрят

Мужчина рассказывает, что захватчики разобрали всю его технику, с тракторов даже слили масло. Александр с женой начали свой бизнес недавно, всего четыре года назад. Выращивали подсолнухи, кукурузу, рожь, пшеницу. Все время арендовали ангары, за месяц до полномасштабной войны решили купить собственные.

Однако их ферму и ферму родителей мужа оккупировали россияне. Теперь о них напоминают только дыры в дверях и потолке и надписи на стенах.

Обо всех ужасах Александру рассказывал отец, так как сам мужчина успел вовремя вывезти жену и детей. Однако сидеть, сложа руки, он не смог, поэтому расспрашивал отца о размещении вражеской техники и передавал информацию ВСУ. Пришлось навести удар и по своему предприятию.

Мужчина сначала расстроился, ведь это миллионный ущерб, но быстро взял себя в руки и понял — надо думать о людях и будущем. С помощью неравнодушных смог засеять поля и уже через полгода вырастить хлеб. Кипит работа и по восстановлению ангаров, в первую очередь перекрывают крышу. У мужчины достаточно оптимизма и уже строит планы на следующий год.

Российские военные уничтожили много домов и бизнесов украинцев. Но нас не сломить, мы всегда начинаем сначала. Ранее мы рассказывали историю Алексея Ровдо. Оружейник из Донбасса уже неоднократно начинал дело с нуля из-за российского нашествия.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!