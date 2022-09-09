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Россияне дважды отобрали бизнес и дом, но он не сдался — оружейник из Донбасса восстанавливает ножевую мастерскую

Ирина Тимчишин 09 сентября 2022, 13:00

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Россияне дважды отобрали бизнес и дом, но он не сдался — оружейник из Донбасса восстанавливает ножевую мастерскую
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