Россияне дважды отобрали бизнес и дом, но он не сдался — оружейник из Донбасса восстанавливает ножевую мастерскую

Он дважды терял свой дом вместе с бизнесом, но нашел в себе силы возобновить любимое дело на Прикарпатье.

36-летний Алексей Ровдо производит эксклюзивные ножи, инкрустированные камнями. Каждое его изделие неповторимо и сделано из драгоценных материалов.

Смотри, как мужчине пришлось дважды отстраивать свой бизнес и убегать с семьей от войны.

Бегство из Макеевки

Такое необычное хобби у мужчины появилось еще в юности. Он планировал превратить его в прибыльный бизнес, но помешала война. В 2014 году его родную Макеевку оккупировали россияне.

Тогда вместе с женой и маленьким ребенком Алексей вынужден был переехать в Киев. Но ностальгия по родному Донбассу не давала покоя и семья вернулась в Краматорск.

Там Алексей купил новый дом и наконец открыл такую ​​желанную мастерскую. К производству его ножей и клинков присоединились даже ювелиры.

Спасение из Краматорска

Когда весной Краматорск начали бомбить, оружейник закрыл свою мастерскую и помогал нашим армейцам. Было очень холодно, но он все равно приносил военным теплую одежду и готовил еду.

Страшно было только за двух маленьких детей, которых негде было спрятать. Поэтому вместе со своими друзьями семья Алексея отправилась на Западную Украину. Первый месяц, говорит мужчина, жили, как в сказке Рукавичка.

С семьей моих друзей из Макеевки жили в однокомнатной квартире. Нас было восемь взрослых и трое детей. С жильем было очень тяжело. Цены заоблачные, — делится мастер.

Возобновление бизнеса

В Коломые семье Алексея бывший клиент бесплатно предложил свою квартиру. А потом вместе начали восстанавливать мастерскую. Большинство оборудования через знакомых удалось забрать из Краматорска.

На производстве у мужчины работают переселенцы из Краматорска и Мариуполя. К делу приобщил и отца-пенсионера.

За свою жизнь Алексей уже изготовил по меньшей мере десять тысяч эксклюзивных ножей. Самый дорогой стоил 46 тысяч гривен.

Алексей уже окончательно решил, что из Коломыи никуда не уедет. Ему так нравится этот край, что здесь он с родными останется навсегда.

Я люблю Украину. Я здесь родился, здесь вырос, я никуда не хочу, — признается предприниматель.

Шеф-повар и совладелец заведения 0629 Владимир вместе с друзьями переехал на Западную Украину в марте, когда родной город содрогался от обстрелов и взрывов.

Переселенцы из Мариуполя открыли во Львове собственное кафе. Теперь здесь готовят, как дома, и угощают всех желающих фирменными блюдами.

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