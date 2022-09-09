Люди

Росіяни двічі відібрали бізнес та домівку, але він не здався — зброяр з Донеччини відновлює майстерню ножів

Ірина Тимчишин 09 Вересня 2022, 13:00

Більше відео
0:01:31
Королева Єлизавета ІІ
Монархиня, котра правила сім десятиліть: коротка біографія королеви Єлизавети II
0:04:09
Журналісти України під час війни
Правда — наша зброя! До Дня солідарності журналістів розповідаємо про медійників, що боронять країну на різних фронтах
0:14:01
Волонтери-герої
Ми тут, бо ніхто, крім нас! Як українки наближають перемогу на волонтерському фронті
0:01:54
Президент ФК Рух Григорій Козловський допомагає фонду Трибуна Героїв
Григорій Козловський, президент ФК Рух (Львів), долучився до допомоги фонду Трибуна Героїв
Дивитись більше

Останні відео
0:01:31
Королева Єлизавета ІІ

Монархиня, котра правила сім десятиліть: коротка біографія королеви Єлизавети II
0:04:30
Олексій Ровдо - зброяр з Донеччини, який відновив свій бізнес у Коломиї
Росіяни двічі відібрали бізнес та домівку, але він не здався — зброяр з Донеччини відновлює майстерню ножів
Коли похорон королеви Єлизавети II: як пройде прощання і що буде далі
Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха
Обстріл Харкова 09.09.2022 - що відомо про наслідки атаки
Кровожерливі російські обстріли Харкова — за добу десяток поранених та четверо загиблих
0:06:22
вступ до ЄС
В ЄС на повній швидкості: які вимоги кандидата вже виконала Україна
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 9 вересня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 9 вересня
0:03:36
Мобільні медики
Люди потребують ліків та допомоги: як медики рятують життя на деокупованих територіях
0:03:32
Контрнаступ на Херсонщині
Воїни знищують техніку і силу ворога — як українці вітають ЗСУ у звільнених селах
0:06:15
Контрнаступ ЗСУ
Ізюмське угруповання росіян буде відрізане! Мусієнко про контрнаступ на Харківщині
заборона на в'їзд в ЄС
Непрохані гості: Естонія, Латвія, Литва та Польща забороняють в’їзд росіянам
Більше відео
Королева Єлизавета ІІ
Читати далі
Монархиня, котра правила сім десятиліть: коротка біографія королеви Єлизавети II
Коли похорон королеви Єлизавети II: як пройде прощання і що буде далі
Читати далі
Епоха Єлизавети II закінчилась: як поховають Її Величність та коли коронують нового монарха

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь