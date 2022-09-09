Росіяни двічі відібрали бізнес та домівку, але він не здався — зброяр з Донеччини відновлює майстерню ножів

Він двічі втрачав свою домівку разом з бізнесом, та знайшов у собі сили відновити улюблену справу на Прикарпатті.

36-річний Олексій Ровдо виготовляє ексклюзивні ножі, інкрустовані камінням. Кожний його виріб неповторний та зроблений з коштовних матеріалів.

Дивись, як чоловікові довелось двічі відбудовувати свій бізнес та тікати з родиною від війни.

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Втеча з Макіївки

Таке незвичне хобі в чоловіка з’явилось ще в юності. Він планував перетворити його у прибутковий бізнес, але завадила війна. У 2014 році його рідну Макіївку окупували росіяни.

Тоді разом з дружиною та маленькою дитиною Олексій був змушений переїхати до Києва. Та ностальгія за рідною Донеччиною не давала спокою і родина повернулась до Краматорська.

Там Олексій купив новий будинок та врешті відкрив таку омріяну майстерню. До виробництва його ножів та клинків долучились навіть ювеліри.

Порятунок з Краматорська

Коли навесні Краматорськ почали бомбити, зброяр зачинив свою майстерню і допомагав нашим армійцям. Було дуже холодно, але він все одно приносив військовим теплий одяг та готував їжу.

Лячно було лише за двох малих дітей, яких ніде будо сховати. Тож разом зі своїми друзями родина Олексія рушила на Західну Україну. Перший місяць, каже чоловік, жили, наче в казці Рукавичка.

З сім’єю моїх друзів з Макіївки жили в однокімнатній квартирі. Нас було восьмеро дорослих і троє дітей. З житлом було дуже важко. Ціни захмарні, — ділиться майстер.

Відновлення бізнесу

У Коломиї родині Олексія колишній клієнт безкоштовно запропонував свою квартиру. А потім разом почали відновлювати й майстерню. Більшість обладнання через знайомих вдалось забрати з Краматорська.

На виробництві в чоловіка працюють переселенці з Краматорська та Маріуполя. До справи долучив і батька-пенсіонера.

За своє життя Олексій уже виготовив щонайменше десять тисяч ексклюзивних ножів. Найдорожчий коштував 46 тисяч гривень.

Олексій вже остаточно вирішив, що з Коломиї нікуди не поїде. Йому настільки подобається цей край, що тут він з рідними залишиться назавжди.

Я люблю Україну. Я тут народився, тут виріс, я нікуди не хочу, — зізнається підприємець.

Шеф-кухар та співвласник закладу 0629 Володимир разом з друзями переїхав на Західну Україну в березні, коли рідне місто здригалось від обстрілів та вибухів.

Переселенці з Маріуполя відкрили у Львові власне кафе. Тепер тут готують, як удома, та пригощають усіх охочих фірмовими стравами.

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