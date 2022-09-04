Маріуполь житиме вічно: переселенці відкрили у Львові власне кафе, як удома

Шеф-кухар та співвласник закладу 0629 Володимир разом з друзями переїхав до Львова у березні, коли рідне місто здригалось від обстрілів та вибухів.

Співвласник кав’ярні Костянтин розповідає, як разом зібрались, щоб вирішити, що робити далі. Так і виникла ідея створити кав’ярню, адже хлопці у цій справі не новачки.

Знайшли приміщення в самісінькому центрі міста, зробили ремонт та почали приймати перших відвідувачів.

Зараз також дивляться

Захотіли створити робочі місця, щоб допомогти людям повернутись до звичайного життя, оскільки багато хто втратив усе, – розповідає співвласник кав’ярні Володимир.

Разом із закладом хлопці також привезли до Львова виробництво комбучі. Таким чином їм вдалось створити ще 20-30 робочих місць. Тож 90% тих, хто тут працює, — це самі маріупольці.

Єдиний зі співвласників закладу, хто не з Маріуполя, це Олексій. Він з Ніжина Чернігівської області. Разом із дружиною та маленькою дитиною також евакуювався до Львова.

Назва закладу 0629 походить від телефонного номера Маріуполя. Він і написаний на синьо-жовтому прапорі на вході замість вивіски. На стінах — мапа міста, а ще роботи маріупольського художника.

Планується також відкриття закладу у Києві. Та найбільше мріють хлопці – знову побачити рідний Маріуполь вільним. А також пригощати там усіх своєю славнозвісною шаурмою з 23 району, яка поки радує жителів Львова.

На щасливе майбутнє сподівається і маленький маріуполець Ілля, якого всиновило подружжя зі Слов’янська з надією подарувати дитині ще один шанс на сім’ю.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!