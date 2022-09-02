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Це мої діти, вони прийдуть — історія тренера з боксу Антона Коссе, який із підопічними вирвався з окупованого Маріуполя

Ірина Тимчишин 02 Вересня 2022, 19:00
Спортсмен Антон Коссе про порятунок юних боксерів
Фото: Facebook

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Це мої діти, вони прийдуть — історія тренера з боксу Антона Коссе, який із підопічними вирвався з окупованого Маріуполя
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