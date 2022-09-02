Это мои дети, они придут — история тренера по боксу Антона Коссе, вырвавшегося с подопечными из оккупированного Мариуполя

В родном Мариуполе тренер Антон Коссе воспитывал чемпионов и чемпионок по боксу. Но когда город начали уничтожать россияне, вынужден был уехать. Каждую минуту волновался за всех, кто оставался в этом аду.

Спасение юных боксеров

К счастью, все его подопечные смогли выбраться живыми и невредимыми. Сейчас тренера приютили в спортивной школе Ивано-Франковска. А одна из его воспитанниц уже через неделю после эвакуации из Мариуполя стала призером чемпионата Европы.

Ребята жили около драмтеатра. Я очень переживал за одного из них. У каждого своя судьба и непростая.

Антон вспоминает первые дни адских обстрелов Мариуполя. Там он тренировал будущих чемпионов по боксу. У мужчины было более 60 воспитанников.

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С каждой вражеской атакой, говорит обрывалось сердце. Единственное, о ком думал — о своих подопечных. Дарья Гутарина — одна из немногих девушек, ходивших на тренировки к Антону.

Три года назад тогда еще 16-летняя Дарья стала чемпионкой Украины. В родном Мариуполе выжила только чудом.

Утром просыпаюсь и слышу какой-то гул. Ни самолет, ни машина. Что-то непонятное. Выхожу — танки едут.

С большой семьей девушка выехала из Мариуполя грузовиком, потому что два автомобиля, которые у них были, разбомбили россияне.

Нас было десять. Мы стояли у выезда из Мариуполя около 2,5 часов. Уехали. Ехать было очень холодно, снег. Нас останавливали каждые десять минут российские военные.

Проверяли у всех паспорта. Призывников выводили из машин и раздевали догола.

Мама, младшие братья и тетя Дарьи сейчас в Италии. Сама девушка категорически отказалась ехать за границу и осталась в Ивано-Франковске, где продолжила тренировки.

Через неделю, как уехала из Мариуполя, стала призером чемпионата Европы. Теперь ее наставник Антон тренирует молодежь в местной спортивной школе.

В Мариуполе у ​​меня была тренировка на семь утра. И вот я просыпаюсь, жена спрашивает куда? Я говорю — на тренировку. Это мои дети, они придут, будут ждать. Я должен быть.

Спортсмены будут бороться дальше

Директор этой спортивной школы приютил тренеров еще из Харькова и Херсона. Потому что спортсмены, говорит, даже в период войны не могут стоять на месте.

Какой-то дом имели, квартиру, работу и в одно время это все обрывается. Человек не может оставаться на месте. Потому я пригласил их. Говорю: ребята, чем могу, тем помогу, — рассказывает и.о. директора Областной юношеской спортивной школы Мирослав Карабин.

Антон с Дарьей уже выезжали на международные турниры в Швецию, Румынию и на тренировочные сборы в Турцию. Наставник уверен — для несгибаемой страны его воспитанники обязательно привезут золото со следующих Олимпийских игр.

Когда поднимается флаг, раздается гимн — это очень важное ощущение для спортсмена.

Раньше мы рассказывали историю парикмахера, который закрыл салон, чтобы стричь и брить украинских военных.

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