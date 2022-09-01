Закрыл салон, чтобы помогать героям. История парикмахера, который стрижет и бреет украинских военных

Каждый украинец может помогать ВСУ, не важно, какая у него профессия. Парикмахер Макс Нестеров стрижет военных каждый день. Также хочет собрать и продать волосы, а вырученные средства перевести на армию.

Свою историю он рассказал Кристине Головко из УП.Життя. Еще за несколько месяцев до войны мужчина мечтал о собственном деле и открыл салон, но уже в феврале его пришлось закрывать.

В марте мужчина вместе с друзьями стал парикмахером в одном из госпиталей Киева. Еженедельно он стрижет и бреет украинских военных, уже смог помочь более 200 бойцам.

О начале войны

В самый страшный для украинцев день Максим, как и все, услышал взрывы. Он разбудил родных, решили оставаться в столице, ведь на дорогах были часовые пробки.

Полторы недели семья жила в подъезде в спальниках и лыжных костюмах. В бомбоубежище спускались только однажды. Максим считал: Киев — самый защищенный город Украины.

Мужчина вместе с соседями начал дежурить в своем жилом комплексе. До 5 марта ребята дежурили по 8 часов каждый день. Тогда Максим наконец-то решился вывезти жену и дочерей за границу.

Мы 34 часа добирались на Запад Украины. Сейчас моя семья во Франции, я им пока запрещаю возвращаться, — рассказывает мужчина.

По возвращению мужчина снова начал дежурить, а впоследствии получил звонок от коллеги с предложением стричь военных.

У него уже был опыт волонтерства, ведь до войны создавал парики онкобольным детям и с коллегами основал инициативу Hair for share. Так что мужчина согласился на предложение.

— Мы стрижем и бреем с 10 до 20. Помогаем, как можем: эмоционально, психологически — у нас такая профессия, пытаемся шутить, поддерживать ребят, — рассказывает парикмахер.

О работе с воинами

Многие украинские бойцы находятся в тяжелом состоянии, поэтому для работы парикмахеры используют много специфических средств.

— Это “спартанские” условия, в которых не все могут работать: подстелить пеленку, перевернуть, помочь. Где-то с парня кожа слезает, когда ты его бреешь — от препаратов, — рассказывает Максим.

Мужчина в профессии 24 года, но подобного опыта раньше не было. Преимущественно у него были клиенты 50+ категории Business Plus и VIP. Даже удалось открыть салон, хоть проработал он недолго. Интерес к парикмахерскому делу ему привил папа, ведь он был его первым клиентом. Он всегда просил его подстричь.

— Это был мой самый трудный клиент, потому что он сидел с двумя зеркалами и следил за каждым моим движением, — с улыбкой вспоминает Максим.

За день мужчина может постричь или побрить от 10 до 12 военных. Его просят о помощи командиры или те, кого он уже стриг. Он уверен: в его работе есть элемент психологической поддержки.

Некоторые ребята, которые не стриглись и не брились уже больше месяца, говорят, что им этого очень не хватало.

— Когда человек уже привел себя в порядок и выглядит хорошо, то ему уже становится немного лучше, — говорит мужчина.

Женщины-волонтеры, работающие в больнице, тоже поддерживают военных. Максим говорит, они постоянно с ними шутят и поднимают настроение.

Парикмахер поражен боевым духом находящихся на лечении украинских защитников. В госпитале он видит людей, которые потеряли конечности, но шутят и держатся.

Максим хочет понемногу возвращаться в бизнес, но и дальше стремится помогать военным. Он собирает 10 кг волос, чтобы продать, а вырученные средства передаст для ВСУ.

Украинским военным помогают даже дети и пожилые люди. Раньше мы рассказывали историю пенсионера, который продал недвижимость, а средства перечислил на ВСУ.

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