Рассказы

Закрыл салон, чтобы помогать героям. История парикмахера, который стрижет и бреет украинских военных

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 сентября 2022, 18:00
Макс Нестеров: історія перукаря, який щодня стриже військових
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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