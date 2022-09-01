Розповіді

Закрив салон, аби допомагати героям. Історія перукаря, який стриже та голить українських військових

Богдана Макалюк, редакторка сайту 01 Вересня 2022, 18:00
Макс Нестеров: історія перукаря, який щодня стриже військових
Фото: Українська Правда. Життя

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