Розповіді

Цю країну не перемогти! Історія пенсіонера, який продав квартиру та віддав кошти на ЗСУ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 29 Серпня 2022, 18:00
Пенсіонер із Сум продав квартиру та передав кошти ЗСУ

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