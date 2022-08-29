Цю країну не перемогти! Історія пенсіонера, який продав квартиру та віддав кошти на ЗСУ

Українці від малих до дорослих об’єдналися разом, щоб допомагати військовим боронити нашу країну. Історії людей щемлять серце та дарують віру у нашу перемогу, адже країну з громадянами, які готові віддати останнє, не перемогти.

У Сумах 85-річний пенсіонер Микола Іванович продав нерухомість і передав $35 тис. (близько 1,4 млн грн) на допомогу ЗСУ. Про це повідомили у Громадський фонді Суми. Саме цьому фонду Микола Іванович передав свої кошти.

Чоловік залишився один: цього літа він втратив дружину, а раніше — сина. Цьогоріч Сумщина сильно постраждала він окупантів.

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Микола Іванович усе життя прожив у Сумах. Він вирішив зробити свій внесок у перемогу України. Чоловік продав квартиру та дачну ділянку, а кошти передав на потреби ЗСУ. Він попросив свою племінницю знайти фонд, який зможе це зробити.

У благодійному фонді наголосили — кошти витратять на окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Поки що фонд веде консультації з військовими, щоб з’ясувати їхні потреби на сьогодні.

Микола Іванович запевняє, що може прожити на свою пенсію. 46 років пенсіонер працював на заводі ім. Фрунзе. Тож кошти йому не треба.

Коли бачиш такі історії, розумієш: разом — ми сила. Коли діти готові перевіряти блокпости та збирати кошти на потреби армії, а пенсіонери віддають останнє, щоб допомогти нашим бійцям, перемога буде за нами!

Раніше ми розповідали історію пенсіонерки, яка допомагала ЗСУ ціною свого життя.

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