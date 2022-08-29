Эту страну не победить! История пенсионера, который продал квартиру и отдал средства на ВСУ

Украинцы от малых до взрослых объединились вместе, чтобы помогать военным защищать нашу страну. Истории людей щемят сердце и дарят веру в нашу победу, ведь страну с гражданами, готовыми отдать последнее, не победить.

В Сумах 85-летний пенсионер Николай Иванович продал недвижимость и передал $35 тыс. (около 1,4 млн грн) в помощь ВСУ. Об этом сообщили в Общественном фонде Сумы. Именно этому фонду Николай Иванович передал свои деньги.

Мужчина остался один: этим летом он потерял жену, а раньше — сына. Сумская область сильно пострадала от оккупантов.

Николай Иванович всю жизнь прожил в Сумах. Он решил внести свой вклад в победу Украины. Мужчина продал квартиру и дачный участок, а средства передал на нужды ВСУ. Он попросил свою племянницу найти фонд, который сможет это сделать.

В благотворительном фонде подчеркнули, что средства потратят на отдельную целевую закупку для ВСУ. Пока фонд ведет консультации с военными, чтобы выяснить их потребности на сегодня.

Николай Иванович уверяет, что может прожить свою пенсию. 46 лет пенсионер работал на заводе им. Фрунзе. Так что средства ему не нужны.

Когда видишь такие истории, понимаешь: вместе — мы сила. Когда дети готовы проверять блокпосты и собирать деньги на нужды армии, а пенсионеры отдают последнее, чтобы помочь нашим бойцам, победа будет за нами!

Раньше мы рассказывали историю пенсионерки, которая помогала ВСУ ценой своей жизни.

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