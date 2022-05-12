Жарти крізь пекельний біль. Історія київського барбера, що отримав тяжкі поранення під час обстрілу столиці

Під час ракетних обстрілів Києва були загиблі й постраждалі. Одним із тяжкопоранених людей став барбер Ігор Хоменко. Друг Ігоря та парамедик, який надавав йому домедичну допомогу на місці події, розповіли про поранення чоловіка.

Ігор постраждав під час останньої атаки по Шевченківському районі столиці. Того дня чоловік вперше з початку повномасштабного вторгнення вийшов на роботу.

Він опинився між двома місцями, куди влучили ворожі ракети. Після першого удару Ігор почав бігти, але його засипало уламками бетонної стіни.

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— Ракета прилетіла метрів за п’ять від мене. Ще буквально секунд 10–15 — і другий приліт. Я відчув, що мене повністю завалило так, що я не можу вилізти, — розповідає Ігор журналістам з однієї з київських лікарень. Лікарі кажуть, що йому потрібна тривала реабілітація.

Поранення чоловіка

Барбер отримав складний перелом ноги, який потребує операції, частково ампутований мізинець, струс мозку, посічене обличчя, зашиті губа та лоб. Попри ці тяжкі поранення, Ігор не втрачає почуття гумору, розповідає його друг Олександр.

Він жартує про мізинчик і про те, що його вуса на місці.

Як парамедик опинився поруч

Парамедик Олександр теж жартує про той день, щоправда, з сумом. Він випадково опинився на місці події через три – чотири хвилини після ракетних атак.

Зазвичай я їду до місця прильоту ракет, а тут ракети самі прилетіли до мене.

Парамедик уже не вперше надає домедичну допомогу тим, хто постраждав від ракетних ударів. У день атаки чоловік заїхав до своїх знайомих. Їхній будинок був по сусідству з тим, у який поцілила ракета.

Друзі сиділи за столом, коли їх в одну мить оглушила ударна хвиля. Коли чоловік оговтався від шоку, відразу побіг на місце події.

Усе горіло, було в диму. Дуже бракувало респіратора, але на той момент це була не найголовніша проблема.

Парамедик каже, що на місце удару вийшли кілька людей, які хотіли допомогти, проте вони не знали, що і як правильно робити, тож довелося давати вказівки.

Як надавали допомогу пораненому

Ігоря витягли з-під завалів військові, йому вже почали надавати допомогу та наклали на ногу турнікет. Люди хвилювалися, що може бути ще один ракетний удар, проте були зосереджені на допомозі пораненому.

Парамедик Олександр почав надавати допомогу і промивати рот.

Найчастіше внаслідок вибуху забивається ротова порожнина, можуть пошкодитися легені, тому виникають проблеми з диханням.

Щоб промити рот, парамедик дав постраждалому рідини. Ігор випадково заляпав нею штани та кросівки Олександра.

Проте навіть у такій стресовій ситуації чоловіки не втрачали почуття гумору і заходилися жартувати. Олександр запитав, навіщо Ігор заляпав йому кросівки. Натомість поранений сміявся і вибачався.

За словами парамедика, потерпілий був у шоковому стані, тому не відчував болю, комунікував нормально: назвав, хто він і звідки. Чоловік промив рани та зупинив кровотечу з посічених місць на голові. Після цього треба було передати інформацію колегам: яке знеболювальне вкололи пораненому та коли поставили турнікет.

Таку інформацію зазвичай пишуть на лобі, проте через численні травми обличчя Ігоря довелося розірвати футболку та писати на грудях.

Реабілітація у лікарні

Коли друг Ігоря вперше відвідав його у лікарні, то просто прийшов і тримав за руку. Радів, що той живий. Але згодом почали жартувати, адже гумор завжди допомагає.

Пізніше жартували про те, що Ігор хотів обігнати ракету.

Друг Олександр забрав вцілілі речі Ігоря, серед яких була сумка.

— Коли я ввечері почав прати вцілілі речі від крові (і досі відчувався запах горілого), у мене виникла ідея написати бренду-виробнику сумки, надати ситуації розголосу. Я розумів, наскільки дорогими можуть бути операція та реабілітація Ігоря.

Друг барбера каже, що люди в мережі пишуть — жахливо те, що сталося з Ігорем.

— Так, жах. Але Ігор вижив, друзі йому допомагають, купа людей із Рейтарської об’єдналися. Хтось дає одяг, хтось дарує сумку для гарного настрою, хтось дублює реквізити картки для збору грошей. Ці позитивні моменти треба помічати, такі люди й будуть створювати сучасну та незалежну Україну, — розповідає друг Ігоря.

Коли росіяни безжально обстрілюють мирне населення, багато людей отримують тяжкі поранення, зокрема діти. Раніше ми розповідали історію порятунку дев’ятирічної дівчинки з Миколаєва, в якої уламок снаряда пройшов мозок наскрізь.