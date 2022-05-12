Шутки сквозь адскую боль. История киевского барбера, который получил тяжелые ранения при обстреле столицы

Во время ракетных обстрелов Киева были погибшие и пострадавшие. Одним из тяжелораненых людей стал барбер Игорь Хоменко. Друг Игоря и парамедик, который оказывал ему медицинскую помощь на месте происшествия, рассказали о ранении мужчины.

Игорь пострадал во время последней атаки по Шевченковскому району столицы. В тот день мужчина впервые с начала полномасштабного вторжения вышел на работу.

Он оказался между двумя местами, куда попали вражеские ракеты. После первого удара Игорь начал бежать, но его засыпало обломками бетонной стены.

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— Ракета прилетела метрах в пяти от меня. Еще буквально секунд 10-15 — и второй прилет. Я почувствовал, что меня полностью завалило так, что я не могу вылезти, — рассказывает Игорь журналистам из одной киевской больницы. Врачи говорят, что ему нужна длительная реабилитация.

Ранение мужчины

Барбер получил сложный перелом ноги, требующий операции, частично ампутированный мизинец, сотрясение мозга, иссеченное лицо, зашитые губы и лоб. Несмотря на тяжелые ранения, Игорь не теряет чувства юмора, рассказывает его друг Александр.

Он шутит о мизинчике и о том, что его усы на месте.

Как парамедик оказался рядом

Парамедик Александр тоже шутит о том дне, правда, с грустью. Он случайно оказался на месте происшествия через три – четыре минуты после ракетных атак.

Обычно я еду к месту прилета ракет, а тут ракеты сами прилетели ко мне.

Парамедик уже не в первый оказывает домедицинскую помощи тем, кто пострадал от ракетных ударов. В день атаки мужчина заехал к своим знакомым. Их дом был по соседству с тем, куда попала ракета.

Друзья сидели за столом, когда их оглушила ударная волна. Когда мужчина оправился от шока, он сразу побежал на место происшествия.

Все горело, было в дыму. Очень не хватало респиратора, но на тот момент это была не самая главная проблема.

Парамедик говорит, что на место удара вышли несколько человек, которые хотели помочь, однако они не знали, что и как правильно делать, поэтому пришлось давать указания.

Как оказывали помощь раненому

Игоря вытащили из-под завалов военные, ему уже начали оказывать помощь и наложили на ногу турникет. Люди волновались, что может быть еще один ракетный удар, однако были сосредоточены на помощи раненому.

Парамедик Александр начал оказывать помощь и промывать рот.

Очень часто в результате взрыва забивается полость рта, могут повредиться легкие, поэтому возникают проблемы с дыханием.

Чтобы промыть рот, парамедик дал пострадавшему жидкость. Игорь случайно заплевал ею штаны и кроссовки Александра.

Однако даже в такой стрессовой ситуации мужчины не теряли чувства юмора и принялись шутить. Александр спросил, зачем Игорь заплевал ему кроссовки. Раненый смеялся и извинялся.

По словам парамедика, потерпевший был в шоковом состоянии, потому не чувствовал боли, говорил нормально: назвал, кто он и откуда. Мужчина промыл раны и остановил кровотечение из рассеченных мест на голове. После этого нужно было передать информацию коллегам: какое обезболивающее укололи раненому и когда поставили турникет.

Такую информацию обычно пишут на лбу, однако из-за многочисленных травм лица Игоря пришлось разорвать футболку и писать на груди.

Реабилитация в больнице

Когда друг Игоря впервые посетил его в больнице, просто пришел и держал за руку. Радовался, что тот жив. Но потом начали шутить, ведь юмор всегда помогает.

Позже шутили о том, что Игорь хотел обогнать ракету.

Друг Александр забрал уцелевшие вещи Игоря, среди которых была сумка.

— Когда я вечером начал стирать уцелевшие вещи от крови (до сих пор ощущался запах горелого), у меня возникла идея написать бренду-производителю сумки, придать ситуации огласки. Я понимал, насколько дорогостоящими могут быть операция и реабилитация Игоря.

Друг барбера говорит, что люди в сети пишут — ужасно то, что произошло с Игорем.

— Да, ужас. Но Игорь выжил, друзья ему помогают, куча людей из Рейтарской объединились. Кто-то дает одежду, кто-то дарит сумку для хорошего настроения, кто-то дублирует реквизиты карты для сбора денег. Эти положительные моменты нужно замечать, такие люди будут создавать современную и независимую Украину, — рассказывает друг Игоря.

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