Рассказы

Шутки сквозь адскую боль. История киевского барбера, который получил тяжелые ранения при обстреле столицы

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 мая 2022, 13:00
Історія барбері Ігоря Хоменко, що отримав поранення під час обстрілів Києва
Фото: Instagram

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