Мариуполь будет жить вечно: переселенцы открыли во Львове собственное кафе, как дома

Шеф-повар и совладелец заведения 0629 Владимир вместе с друзьями переехал во Львов в марте, когда родной Мариуполь содрогался от обстрелов и взрывов.

Совладелец кафе Константин рассказывает, как вместе собрались, чтобы решить, что делать дальше. Так и возникла идея создать кофейню, ведь ребята в этом деле не новички.

Нашли помещение в центре города, сделали ремонт и начали принимать первых посетителей.

Захотели создать рабочие места, чтобы помочь людям вернуться к обычной жизни, поскольку многие потеряли все, – рассказывает совладелец кофейни Владимир.

Вместе с заведением ребята также привезли во Львов производство комбучи. Таким образом, им удалось создать еще 20-30 рабочих мест. Так что 90% работающих здесь — это сами мариупольцы.

Единственный из совладельцев заведения, кто не из Мариуполя, это Алексей. Он из Нежина Черниговской области. Вместе с женой и маленьким ребенком также эвакуировался во Львов.

Название заведения 0629 происходит от телефонного номера Мариуполя. Он и написан на сине-желтом флаге на входе вместо вывески. На стенах – карта города, а также работы мариупольского художника.

Планируется открытие заведения и в Киеве. Но больше мечтают ребята – снова увидеть родной Мариуполь свободным. А также угощать там всех своей знаменитой шаурмой из 23 района, которая пока радует жителей Львова.

На счастливое будущее надеется и маленький мариуполец Илья, которого усыновили супруги из Славянска в надежде подарить ребенку еще один шанс на семью.

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