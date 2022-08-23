Любовь побеждает: история супругов из Славянска, которые усыновили Илюшу из Мариуполя

Илья – тот самый мальчик из Мариуполя, который написал письмо Борису Джонсону. Таким образом, ребенок хотел поблагодарить британского премьера за поддержку Украины.

Малыш хоть и держался мужественно, но с начала полномасштабной войны сам нуждался в помощи больше всего. Всего за два дня он потерял обоих родителей.

26 февраля у семьи заканчивались продукты, поэтому мама отважилась выйти в магазин. Шла через мост, который в один момент был уничтожен оккупантами. Женщина домой так и не вернулась.

На следующий день отец ребенка оставил мальчика с соседями, отдав ему все документы, и отправился на поиски жены. 27 февраля запомнилось тогда не только сильными обстрелами, но и тем, что папа тоже не вернулся.

Так ребенок остался без самых родных людей в холодном подвале вместе с соседями. Илья о тех днях вспоминает немногое. Только говорит, что был очень голоден и пытался съесть игрушки друга.

А еще было страшно, даже когда попал на подконтрольную территорию. При встрече с супругами из Славянска Илья спрашивал, как он теперь один будет жить в этом мире.

Мария и Владимир давно мечтали усыновить ребенка, многие слышали историй о мариупольских детях, так что при каждом упоминании о них женщина начинает плакать. Раньше она работала в приюте для детей.

Я таких добрых людей еще не встречал, – говорит Владимир.

Поэтому когда полномасштабная война принесла на украинские земли неисправимые трагедии и неописуемую боль, подумали, что следует помогать другим. Занимались волонтерством, а потом решили – нужно действовать. И написали в соцсетях, что готовы усыновить ребенка.

Позже позвонили волонтеры и рассказали об Илье. Через два дня супруги поехали за мальчиком. После рассказа, как он потерял обоих родителей, Мария пыталась успокоить ребенка.

Рассказала, что его мама и папа теперь на небе, а о нем теперь могут заботиться она со своим мужем, если мальчик захочет. На это предложение Илья согласился. И теперь чувствует себя немного лучше.

Мария говорит, что он очень любит обниматься и по сто раз в день признаваться в любви.

Я не ожидал, что можно привязаться так быстро, – рассказывает Владимир.

У Ильи теперь даже появились обычные детские мечты – заняться футболом и когда-нибудь полететь в космос.

Мы приложим максимум усилий, чтобы у него было счастливое, яркое и красивое будущее.

И даже те семьи, которым удалось выжить и убежать из рук оккупантов, жизнь продолжает испытывать. Читай истории украинских детей, которым пришлось бежать из Донбасса от войны.

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