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Мама, мы теперь бомжи? Истории украинских детей, которым пришлось бежать из Донбасса от войны

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 августа 2022, 14:00
Історії українських родин, яким довелось тікати з Донеччини від війни
Фото: Unsplash

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