Мама, мы теперь бомжи? Истории украинских детей, которым пришлось бежать из Донбасса от войны

Выжить во время войны — не единственный вызов, который приходится выдержать. Несмотря на то, что уже 1064 ребенка пострадали в результате вооруженной агрессии России против Украины, на долю украинских родителей выпадает еще немало бед.

Тем, кому удалось спастись от активных боевых действий и обстрелов, даже в относительно спокойных регионах, где они эвакуировались, живется тревожно. Кто-то переживает за то, как объяснить ребенку, что дома больше нет. Кому-то приходится искать ответ на загадку — откуда взять деньги на школьные принадлежности, получая только две тысячи пенсии.

Но для многих родителей именно 1 сентября 2022 года станет одним из самых сложных в истории, поскольку есть украинцы, потерявшие не только дом, но и саму школу. Однако украинцы все равно стремятся учиться и учить. А также делиться своими историями о детях, жизни которых навсегда изменила война.

Простилась с игрушками и детством

Восьмилетняя Юля Рябченко с родителями убегали из Доброполья Донецкой области, когда власти призывали эвакуироваться. Все чаще звучали сирены и росла вероятность того, что их городок замкнут в кольцо.

Собирались в спешке, брали минимум вещей. Уже тогда были проблемы с топливом, и семья не знала, хватит ли его, чтобы уехать, поэтому брали только самое необходимое — на случай, если придется идти пешком и выбрасывать лишнее.

Сначала ехали в Днепр, но там не нашли, где переночевать. Затем была Полтава, Новомосковск, Запорожье. После нескольких дней скитаний маленькая Юля и задала вопрос, который до сих пор делает больно маме:

Мама, мы теперь бомжи?

Сначала к эвакуации Юля подошла по-взрослому, сказав, что самостоятельно соберет свои вещи, но уже потом выяснилось, что в детском чемодане она сложила одни игрушки.

Юля плакала и не могла выбрать, кого взять, кого оставить. Прощалась со своими домашними игрушечными зверьками и куклами, как с друзьями.

Прощайте, игрушки, я вас собирала всю свою жизнь, — сказала девочка.

Жизнь в разных городах далась Юле очень сложно. Она отказывалась выходить из дома и очень боялась сирен. Дома в Доброполье у них не было двух стен, поэтому она пряталась под стол. А вне дома стало еще страшнее, потому что чужие стены не помогали.

Сейчас семья в Киеве. Через несколько месяцев жизни в столице девочка смогла восстановиться. Появились новые друзья, да и благодаря помощи благотворителей есть насыщенный досуг — мастер-классы, кулинарный кружок, походы и разнообразные развлечения.

Мама Юли, чтобы отблагодарить за помощь, тоже волонтерит и раздает гуманитарную помощь. Несмотря на то, что сейчас семья немного обжилась на новом месте, больше всего мечтают вернуться домой. Однако при условии, что дом — это Украина.

В 2014 году, когда родилась Юля, они почувствовали, что такое “русский мир”. С тех пор готовы от него бежать хоть на край света.

Не голодаем и слава Богу — как девиз жизни

В семье Скалиги двое детей — восьмилетний Артем и шестилетняя Оля. Они бежали из Доброполья Донецкой области, когда город уже бомбили и власти призвали людей эвакуироваться.

Собрали все, что нажили, и уехали на Запад Украины. Добрались до Черновцов, однако остаться там не смогли — дорого. И начали возвращаться в поисках жилья.

На несколько месяцев их приютили в Тульчине Винницкой области в реабилитационном центре для детей. Спать приходилось на матрасах. Потом получили помощь от ООН и переехали в Киев, где смогли арендовать жилье.

Отец нашел работу строителем, проработал полтора месяца, а зарплату так и не получил. У мамы — инвалидность, она смотрит за малышами. Живут на пенсию 2100 грн, питаются на гуманитарке, иногда что-то могут докупить. Говорят: “Не голодаем и слава Богу”.

Семья мечтает вернуться. Артему в этом году в третий класс, Оле — во второй. Они очень просятся домой, однако там и сейчас обстрелы.

Готовятся в школу онлайн, однако даже дистанционно детям для обучения нужны тетради, учебники, канцтовары, а это бюджет, по меньшей мере, несколько тысяч гривен — вся мамина пенсия.

Как помочь украинцам собрать детей в школу

Несмотря на то, что вражеские войска не только отнимают детские жизни, но и чувство детства, украинцы могут помочь сохранить нашим следующим поколениям будущее.

Для этого можно перейти на официальный сайт dobro.ua и купить для детей-переселенцев портфели, тетради, пеналы, творческие наборы и другие необходимые школьные принадлежности. И, возможно, именно твой добрый поступок даст надежду на лучшее будущее каким-то малышам и их родителям.

Помогать детям можно и просто посвящая им свое время. Читай историю черновицкой волонтерки Снежаны о работе в благотворительной организации.

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