Наша миссия — дарить детство: черновицкий волонтер о работе в благотворительной организации и личной girl power

Черновчанка Снежана Бурденюк обожает работать со школьниками. До полномасштабной войны девушка была ментором в частной школе в Киеве.
Неусидчивый возраст, мятежное настроение. Мой шестой класс, 18 прекрасных учеников, — вспоминает она.
Неусидчивый возраст, мятежное настроение. Мой шестой класс, 18 прекрасных учеников, — вспоминает она.
Сегодня Снежана продолжает заботиться о детях. Однако уже о нескольких тысячах. Пятый месяц возглавляет проект СпівДія заради дітей, который оказывает психоэмоциональную помощь детям из семей вынужденных переселенцев в возрасте от пяти до 12 лет.
Реализуется этот проект в 17 городах Украины — от Ужгорода до Харькова. И уже более пяти тысяч маленьких украинцев присоединились к инициативе.
Сколько себя помню, я есть повсюду. Общественная активность зашкаливает, — шутит Снежана.
Сколько себя помню, я есть повсюду. Общественная активность зашкаливает, — шутит Снежана.
Девушка является членом Фонда региональных инициатив, Федерации дебатов Украины, ментором в программе Агенты Волонтерства 4.0 от Украинской волонтерской службы.
Неудивительно, что именно ей предложили воплотить в жизнь проект поддержки детей, которых война вместе с их семьями выгнала из родных домов в неизвестность.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сніжана Бурденюк (@s_victorivna)
Допис, поширений Сніжана Бурденюк (@s_victorivna)
— 4 марта в 11 вечера ко мне позвонила по телефону Ирина Тулякова (основатель и руководитель волонтерской платформы СпівДія, — ред.) и говорит: “Снежа, нужен проект для детей”. Долго не раздумывала. Предложила подруге Оксане Каленченко присоединиться.
В течение четырех дней вместе создали концепцию и параллельно искали тех, кто готов подхватить идею.
В течение четырех дней вместе создали концепцию и параллельно искали тех, кто готов подхватить идею.
— А уже 14 марта у нас стартовали первые занятия — в Ровно, Тернополе, Черновцах. Позже подключили еще шесть городов, — рассказывает девушка.
Стационарные центры СпівДія заради дітей работают с понедельника по четверг с десяти утра до шести вечера. В конце рабочей недели здесь организовывают открытые мероприятия для всех желающих. Дети, которые приходят на занятия, — это и те, кто имеют статус ВПЛ, и местные дети. Как отмечает Снежана, процентное соотношение приблизительно 60 на 40.
Программа обновляется каждые две недели и состоит из трех блоков — активность, творчество и STEM. Темы — от путешествия внутрь себя, финансовой грамотности до распознавания взрывоопасных предметов и правил поведения, если наткнулись на такие “мины-сюрпризы”.
Каждую пятницу мобильные команды волонтеров, в которые входят психологи и педагоги, выезжают за пределы городов, например, в общины, и там проводят общие неформальные уроки для детей, не имеющих возможности посещать постоянную программу.
— Наши дети — это в основном переселенцы с территорий, где велись или ведутся боевые действия. Это дети, чьи родители защищают наше государство. Это дети, родители которых не могут оплачивать частные инициативы.
Это дети нашей страны, у которых есть право на детство. Наша миссия — дарить им это детство. Мы очень хотим, чтобы дети между собой знакомились, социализировались и интегрировались, — делится Снежана.
Это дети нашей страны, у которых есть право на детство. Наша миссия — дарить им это детство. Мы очень хотим, чтобы дети между собой знакомились, социализировались и интегрировались, — делится Снежана.
Команду проекта Снежана называет girl power в действии.
У нас сейчас рулят одни девушки.
У нас сейчас рулят одни девушки.
— Ольга Сиротюк координирует весь проект. Руководителями мобильного направления являюсь я, а стационарного — Юлия Глушко. Директор образовательно-формационных программ — София Шимкив. HR-менеджер — Екатерина Слободян. Директор по коммуникациям — Наталья Крыжановская.
Наибольший вызов, по словам Снежаны, это воздушные тревоги, ведь волонтеры несут прямую ответственность за жизнь малышей.
Есть соответствующий алгоритм действий, и мы придерживаемся его. Не паникуем, потому что дети все чувствуют. Их чувство безопасности — наша обязанность.
Есть соответствующий алгоритм действий, и мы придерживаемся его. Не паникуем, потому что дети все чувствуют. Их чувство безопасности — наша обязанность.
Личное 24 февраля Снежана Бурденюк, как большинство украинцев, помнит в деталях. В столице она жила в коливинге. Это раннее утро началось с крика сожительницы: “Девочки, просыпайтесь, нас бомбят!”
— Поднялись мы очень быстро и сразу оделись, взяли рюкзаки и вышли в холл. Потом подождали немного, искали новости. Их почти не было. С балкона было видно военных, которые начали приезжать в ГСЧС, в министерство рядом и в другие правительственные здания.
Был заметен хаос. Мне позвонил папа из Чехии со словами: “Снежана, ты где? Там на Киев напали!”
Был заметен хаос. Мне позвонил папа из Чехии со словами: “Снежана, ты где? Там на Киев напали!”
Потом были пронзительные сирены. Бомбоубежище на станции метро Золотые ворота с закрытыми еще турникетами, потому что работники подземки пока не знали, что происходит снаружи.
Журналисты из BBC, которые делали репортаж о ракетных обстрелах. Путешествие на такси до железнодорожного вокзала, снова под вой сирены. Безумные очереди в кассах и на перронах. Проводник, который взял в вагон без билетов, потому что их просто невозможно было купить. 18-часовое путешествие поездом в Черновцы. И страх, и злость, и отчаяние.
После возвращения в родной город Снежана включилась в волонтерство по полной. Получила стипендию от Украинского католического университета на обучение, сдала на водительские права и начала снова учить английский. А еще каждый день посвящает проекту СпівДія заради дітей
Мне очень тревожно на самом деле. Жених — в рядах ТРО. Отец — в ВСУ. Но они — мой пример для подражания и стойкости. Поэтому живу жизнь здесь и сейчас, потому что другой не будет. И благодарна за это нашим воинам, — говорит девушка.
Мне очень тревожно на самом деле. Жених — в рядах ТРО. Отец — в ВСУ. Но они — мой пример для подражания и стойкости. Поэтому живу жизнь здесь и сейчас, потому что другой не будет. И благодарна за это нашим воинам, — говорит девушка.
Общалась: Татьяна Сащук.
СпівДія — волонтерская P2P-платформа, которая соединяет потребности страны с возможностями помощи и инициирована Офисом президента Украины. Здесь получают возможность оказать помощь прозрачно, верифицировано и именно там, где это крайне необходимо.
Оформить заявку об имеющихся возможностях и ресурсах можно в разделе Хочу помочь на сайте платформы.
СпівДія в социальных сетях — Facebook и Instagram.
Некоторые девушки решаются не только волонтерить, но и полностью изменить профессию, чтобы защищать Украину. Читай историю Алисы, которая сменила камеру на автомат.
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