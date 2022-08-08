Алиса в стране войны: после плена вместо камеры девушка взяла в руки автомат

Героиня этой истории уже бывалая. Вместе со своей камерой в 2014 году она попала в зазеркалье мирной жизни — на восточный ад, Донбасс.

А этот мир, как правило, долго не отпускает. Он манит своей опасностью, ценностями взаимовыручки и выбросом адреналина, даже если ты просто был в качестве наблюдателя.

Героиня этой истории — режиссер-документалист, член Европейской киноакадемии Алиса Коваленко.

Недавно девушка присоединилась ко второй штурмовой роте Черные поплавки пятого отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

В своем эксклюзивном интервью журналистке Лесе Пахариной для спецпроекта Elle Алиса рассказала, как решилась поменять камеру на оружие и вернуться на войну после российского плена.

24 февраля. Утро, которое изменило всех

Можно написать книгу только об утре, когда в демократическом мире снова началась война. Для каждого это утро другое и особенное.

У Алисы оно ассоциируется с нескончаемой дорогой и Донбассом. Она ехала в поезде снимать материалы для своего фильма Экспедиция 49 о детях Донбасса.

Но в пять утра ей позвонила мама, которая сообщила, что началась война и слышны взрывы. Когда радио города Рубежное кричало об эвакуации из Луганской области, Алиса отправлялась прямо на линию фронта.

Девушка ехала не сама, а с пограничником из нулевого блокпоста в Золотом-4 Луганской области, туда же пролегал путь Алисы. Телефоны обоих разрывались от звонков.

С тех пор началось безумное путешествие Алисы. Попытка попасть в Мариуполь, эвакуировать подругу из Харькова и уговорить местных уезжать.

Выполненное обещание и закрытый гештальт: решение воевать

Алиса провела всего несколько дней в Золотом-4, но этого было достаточно, чтобы понять, что кино закончилось.

В 2015 году я дала себе обещание: если будет полномасштабная война, я возьму оружие и пойду воевать. Не с камерой, а с оружием.

Таким образом, это решение было легким и понятным, гармоничным. Алиса Коваленко закрыла гештальт — стерла дистанцию ​​с реальностью, созданную камерой.

Как ни странно, но еще одним решающим фактором вернуться на войну стал наиболее травматический опыт в ее жизни — русский плен.

После полномасштабного вторжения ее начали преследовать сны о плене, а страх возвращался. Однако фронт стал своеобразным лекарством, помогавшим справиться с эмоциями.

Попасть в боевой состав было еще тем вызовом. Сначала девушке отказали в двух военкоматах. Но она не опустила руки и нашла выход — присоединиться в ряды УДА. Помогли найти свой пятый батальон второй штормовой роты связи из кинематографического прошлого.

День со службы: жизнь в зеленке смерти

Так Алиса Коваленко попала в страну войны, теперь уже не в роли наблюдателя. Она побежала за белым кроликом и упала в ту же яму. Однако очутилась в зеленке смерти Харьковской области.

Именно такое название Алиса дала сектору, где они остановились и ходили дежурить. Смена там длилась целые сутки.

Девушке пришлось побывать на одной из крайних позиций зеленки, ближайшей к врагу. Задачей было взорвать дорогу, если будет замечена российская техника.

Нас в зеленке обстреливали всем, чем можно: и самолетами, и вертолетами, и танками, и кассетками, и фосфором. И это все могло быть за одну ночь.

Однако война не о постоянном экшене из триллеров. Здесь можно поймать себя в дни сурка, где часами нужно всматриваться в пространство, вслушиваться в звуки, считать выходы и приходы.

Позитивные эмоции на фронте — это люди, которым ты доверяешь, которые становятся твоей семьей, и моменты с ними. Например, под сильным ливнем есть мороженое, которле привез кто-то из 92-й бригады.

Бывает много сюрреалистических, но очень милых, красивых моментов дружбы, которые ты тоже проживаешь на войне.

Но рутина на войне — это лотерея. Ты всегда можешь вытянуть несчастливый билет, оказаться не в том месте, не в то время. Алисе пока везло, но не ее товарищу, погибшему после бомбардировки подразделения.

Смерть товарища Штыка вогнала ее в депрессию, с которой, казалось, девушка не в состоянии справиться. Ведь со Штыком девушка проводила много времени, говорила об интересных и важных вещах. Он стал ее семьей, а все, что от человека осталось, — это кружка и кепка.

Это стало апогеем и одной из многочисленных точек в жизненной истории Алисы. Командир вышел из УДА, поэтому подразделение прекратило свое существование.

Алисе был необходим этот перерыв. Она использует его, чтобы закончить кино, однако планирует вернуться в ВСУ на контрактной основе.

Гендер и война

По словам Алисы, порой проскакивали фразы в шутливой форме, почему она не едет во Францию, там же муж и вся семья.

Я отвечала: “Почему я должна быть во Франции? Только потому, что я могу уехать туда? Я не собиралась ехать во Францию, я здесь, это мое осознанное решение. Чем мое решение отличается от вашего?”

Но со временем это прошло, Алиса стала полноценным членом коллектива. Командир девушки даже сказал, что ее присутствие поднимает боевой дух. Ведь если девушка выполняет задание и рутину, то мужчина не позволит себе не суметь того же.

Сложности на войне

Первое — это испытание холодом. Алиса рассказала, что, когда стоишь в скелете, то максимум, что позволено — это топтаться на месте. Такое трудно выдержать не подготовленным к холоду.

Второе — физическая выносливость. Были не очень удачные дни и операции с большим количеством погибших. Там приходилось отступать пешком, быстрым темпом идти пять – шесть километров через поле, в полном обмундировании.

Жизнь на расстоянии с родными — это самое большое испытание. Женщина четыре месяца не видела своего сына Тео и боялась потерять с ним эмоциональную связь.

На войне я старалась очень часто ему звонить, даже блог ему небольшой записывала.

Что не позволило упасть духом и сломаться?

Юмор. Люди, умеющие шутить, радоваться жизни, несмотря ни на, что дают силы бороться.

Если воспринимать все пафосно и очень серьезно, можно просто сойти с ума. Юмор помогает выживать. И мне, и всем.

Следует ценить людей, которые рядом, потому что семья — это твой тыл, а твои товарищи — это вообще твои правые и левые руки. Эта ценность для Алисы на войне приобрела другую силу и смысл.

Украина будущего: видение Алисы

Война, по мнению Алисы, это шанс сменить парадигму мышления, освободиться от всего постсоветского, постимперского прошлого.

Надо строить свободную, демократическую и правовую страну с сильным гражданским Я каждого украинца. Чтобы никто не смог подстроить нас под свои интересы.

Сейчас мы едины, мы боремся, многое делаем вместе, и очень важно сохранить эту энергию, не перегореть, а продолжить работу.

На пути к этому Алиса Коваленко советует не впадать в крайности, не прыгать от “зрады” к победе. А также радоваться простым и маленьким моментам, ценить обыденные радости.

Женщины наравне с мужчинами борются за свободу для Украины. Историю артиллерийской разведчицы Любови читай в нашем материале.

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