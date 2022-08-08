Рассказы

Алиса в стране войны: после плена вместо камеры девушка взяла в руки автомат

Вероника Кононенко, практикантка сайта 08 августа 2022, 13:30
Аліса Коваленко
Фото: Facebook

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