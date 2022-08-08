Аліса в країні війни: після полону замість камери взяла до рук автомат

Героїня цієї історії вже бувала. Разом зі своєю камерою у 2014 вона потрапила у задзеркалля мирного життя — на східне пекло, Донбас.
А цей світ зазвичай довго не відпускає. Він вабить своєю небезпекою, цінностями взаємодопомоги й викидом адреналіну, навіть якщо ти просто спостерігав його.
Героїня цієї історії — режисерка-документалістка, членкиня Європейської кіноакадемії Аліса Коваленко.
Віднедавна дівчина приєдналася до другої штурмової роти Чорні поплавки п’ятого окремого батальйону Української добровольчої армії.
У своєму ексклюзивному інтерв’ю журналістці Лесі Пахариній для спецпроекту Elle Аліса розповіла, як наважилася змінити камеру на зброю і повернутися на війну після російського полону.
Можна написати книжку лише про ранок, коли у демократичному світі знову почалася війна. Для кожного цей ранок інший та особливий.
У Аліси він асоціюється з нескінченною дорогою і Донбасом. Вона їхала у потязі знімати матеріали для свого фільму Експедиція 49 про дітей Донбасу.
Та о п’ятій ранку їй зателефонувала мама, яка повідомила, що почалася війна і чутно вибухи. Тож коли радіо міста Рубіжне горлало про евакуацію з Луганщини, Аліса вирушала на саму лінію фронту.
Дівчина їхала не сама, а з прикордонником з нульового блокпоста в Золотому-4 Луганської області, туди ж пролягав шлях Аліси. Телефони обох розривалися від дзвінків.
На Золотому-4 вона знімала своїх героїв, місцевих дітлахів. Тоді ще не думала, що росіяни наважилися на повномасштабний наступ, який зачепить всю Україну.
Відтоді почалася божевільна подорож Аліси. Спроба потрапити в Маріуполь, евакуювати подругу з Харкова та вмовити місцевих виїжджати.
Аліса провела лише кілька днів у Золотому-4, та цього було досить, щоб зрозуміти, що кіно наразі закінчилося.
У 2015 році я дала собі обіцянку: якщо буде повномасштабна війна, то я візьму зброю й піду воювати. Не з камерою, а зі зброєю.
У 2015 році я дала собі обіцянку: якщо буде повномасштабна війна, то я візьму зброю й піду воювати. Не з камерою, а зі зброєю.
Отже, рішення було легким і зрозумілим, гармонійним. Аліса Коваленко закрила гештальт — стерла дистанцію з реальністю, яку створила камера.
Хоч як дивно, але ще одним вирішальним чинником повернутися на війну став найбільш травматичний досвід із життя бійчині — російський полон.
Після повномасштабного вторгнення її почали переслідувати сни про полон, а страх повертався. Однак фронт став своєрідними ліками, який допомагав впоратися з емоціями.
Та потрапити у бойовий склад було ще тим викликом. Спершу дівчині відмовили у двох військкоматах. Та вона не опустила рук і знайшла вихід — приєдналася до УДА. Допомогли знайти свій п’ятий батальйон другої штормової роти зв’язки з кінематографічного минулого.
Так Аліса Коваленко потрапила у країну війни, тепер уже не у ролі спостерігача. Вона побігла за білим кроликом і впала у ту саму яму. Однак опинилася в зеленці смерті Харківської області.
Саме таку назву Аліса дала сектору, на якому вони розташувалися й на який ходили чергувати. Зміна там тривала цілу добу.
Дівчина побувала на одній із крайніх позицій зеленки, найближчій до ворога. Завданням було підірвати дорогу, якщо завидніється російська техніка.
Нас у зеленці обстрілювали всім, чим тільки можна: і літаками, і вертольотами, і танками, і касетками, і фосфором. І це все могло бути за одну ніч.
Нас у зеленці обстрілювали всім, чим тільки можна: і літаками, і вертольотами, і танками, і касетками, і фосфором. І це все могло бути за одну ніч.
Однак війна не про постійний екшн із трилерів. Тут можна піймати себе у дні бабака, де годинами треба вдивлятися у простір, вслухатися у звуки, рахувати виходи й приходи.
Позитивні емоції на фронті — це люди, яким ти довіряєш і які стають твоєю сім’єю, і миті з ними. Наприклад, їсти під сильною зливою морозиво, яке привіз хтось із 92-ї бригади.
Буває багато сюрреалістичних, але дуже милих, прекрасних моментів дружби, які ти теж проживаєш на війні.
Буває багато сюрреалістичних, але дуже милих, прекрасних моментів дружби, які ти теж проживаєш на війні.
Та буденність на війні — це лотерея. Ти завжди можеш витягти нещасливий квиток, опинитися не в тому місці, не в той час. Алісі доки щастило, та не її товаришу, який загинув після бомбардування підрозділу.
Смерть побратима Штика увігнала бійчиню в депресію, з якої, здавалося, неможливо вибратися. Адже зі Штиком вона проводила багато часу, говорила про цікаве й важливе. Він став її сім’єю, а все, що від людини лишилося — це кружка і кепка.
Це стало апогеєм і однією з численних крапок в життєвій історії Аліси. Командир вийшов з УДА, тож підрозділ припинив своє існування.
Алісі потрібна була ця перерва. Вона використовує її, щоб закінчити кіно, однак планує повернутися в ЗСУ на контрактній основі.
За словами Аліси, часом траплялися фрази у жартівливій формі, на кшталт, чому вона не їде до Франції, там же чоловік і вся родина.
Я відповідала: “Чому я повинна бути у Франції? Тільки тому, що я можу поїхати туди? Я не збиралася їхати до Франції, я тут, це моє свідоме рішення. Чим моє рішення відрізняється від вашого?”
Я відповідала: “Чому я повинна бути у Франції? Тільки тому, що я можу поїхати туди? Я не збиралася їхати до Франції, я тут, це моє свідоме рішення. Чим моє рішення відрізняється від вашого?”
Та з часом це зникало й Аліса стала повноцінним членом колективу. Командир дівчини навіть сказав, що її присутність піднімає бойовий дух. Адже якщо дівчина виконує завдання й рутину, то чоловік не дозволить собі не змогти того самого.
Перше — це випробування холодом. Аліса розповіла, що коли стоїш у скелеті, то максимум, що дозволено — це тупцювати, таке важко витримати не підготовленим до холоду.
Друге — фізична витривалість. Були не дуже вдалі дні й операції, з великою кількістю загиблих. Там доводилося відступати пішки, швидким темпом іти п’ять – шість кілометрів через поле, у повному обмундируванні.
Життя на відстані з рідними — це найбільше випробування. Жінка чотири місця не бачила свого сина Тео і боялася втратити з ним емоційний зв’язок.
На війні я намагалася дуже часто йому дзвонити, навіть блог йому невеликий записувала.
На війні я намагалася дуже часто йому дзвонити, навіть блог йому невеликий записувала.
Гумор. Люди, які вміють жартувати, радіти життю всупереч обставинам, дають сили боротися.
Якщо сприймати все пафосно й надто серйозно, можна просто збожеволіти. Гумор допомагає виживати. І мені, і всім.
Якщо сприймати все пафосно й надто серйозно, можна просто збожеволіти. Гумор допомагає виживати. І мені, і всім.
Варто цінувати людей, які поруч, тому що сім’я — це твій тил, а побратими — це взагалі твої праві й ліві руки. Ця цінність для Аліси на війні набула іншої сили й значення.
Війна, на думку Аліси, це шанс змінити парадигму мислення, звільнитися від усього пострадянського, постімперського минулого.
Треба будувати вільну, демократичну і правову країну з сильним громадянським Я кожного українця. Щоб ніхто не зміг підлаштувати нас під свої інтереси.
Зараз ми єдині, ми боремося, багато чого робимо разом, і дуже важливо зберегти цю енергію, не перегоріти, а продовжити працювати.
Зараз ми єдині, ми боремося, багато чого робимо разом, і дуже важливо зберегти цю енергію, не перегоріти, а продовжити працювати.
На шляху до цього Аліса Коваленко радить не впадати в крайнощі, не стрибати зі зради до перемоги. А також радіти простим і маленьким моментам, цінувати буденні радощі.
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