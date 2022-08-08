Розповіді

Аліса в країні війни: після полону замість камери взяла до рук автомат

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 08 Серпня 2022, 13:30
Аліса Коваленко
Фото: Facebook

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